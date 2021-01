Πολιτική

Μητσοτάκης – Χατζηδάκης: τι αλλάζει σε συντάξεις για εργασιακά (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την στήριξη όσων «χτυπήθηκαν» περισσότερο από την πανδημία. Οι επικουρικές, οι αλλαγές στα εργασιακά και η μεγάλη πρόκληση των εκκρεμών συντάξεων.

«Το Υπουργείο βρέθηκε, και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της θωράκισης του εισοδήματος και της απασχόλησης από την πανδημία. Είμαστε στο Υπουργείο το οποίο κατεξοχήν προστατεύει τους πιο αδύναμους και καλείται τώρα να προχωρήσει σε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Πολύ περισσότερο όταν η απασχόληση από τη μία και η κοινωνική συνοχή από την άλλη αποτελούν και τους δύο κύριους πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης», τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση του με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους πιο αδύναμους στη διάρκεια της πανδημίας. «Η πολιτεία κλήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα να αναλάβει επί μήνες την αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να τεθούν σε καθεστώς αναστολής επειδή το ίδιο το κράτος αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων. Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης στρέψαμε την προσοχή μας στους πιο αδύναμους. Διπλασιάσαμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τον Δεκέμβριο, παρατείναμε επιδόματα ανεργίας, ενισχύουμε τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, ξεδιπλώνουμε νέα σχέδια δημιουργίας δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια ανέργους. Όλα αυτά στήριξαν τα νοικοκυριά και την εργασία και το 2020 παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας έκλεισε με θετικό ισοζύγιο, καθώς είχαμε 93.000 περισσότερες προσλήψεις απ’ ό,τι απολύσεις», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στον 18μηνο απολογισμό του έργου στο Υπουργείο στάθηκε ιδιαίτερα στην «στον δύσκολο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, από το σύστημα ΑΤΛΑΣ για τις ψηφιακές συντάξεις, τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Να μην ξεχνάμε, βέβαια, και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εμβληματική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας η οποία γίνεται πράξη».

Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μεγάλης επιτάχυνσης στην απονομή των εκκρεμών συντάξεων. «Πρώτοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα στο ζήτημα της απονομής των εκκρεμών συντάξεων. Αποτελεί μία κεντρική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης και θα φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο παρά τις μεγάλες δυσκολίες και δεν θα διστάσουμε να διαθέσουμε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για να υποστηρίξουμε το Υπουργείο και τον ΕΦΚΑ σε αυτήν την δύσκολη προσπάθεια» σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις μεγάλες αλλαγές που δρομολογούνται και αφορούν:

Στη μεγάλη μεταρρύθμιση της νέας επικουρικής ασφάλισης με ανταποδοτικό χαρακτήρα. Και αυτό αποτελούσε κεντρική προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένα Νομοσχέδιο το οποίο μπορεί να γίνει νόμος του Κράτους εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, στην ενίσχυση της προσπάθειας της πάταξης της αδήλωτης εργασίας. Είδαμε ότι η αγορά της εργασίας άλλαξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οφείλει και η εργατική νομοθεσία -ο πυρήνας της οποίας θα συμπληρώσει του χρόνου 40 χρόνια ζωής είναι από το 1982- να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Με ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων που εργάζονται και θα εργάζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από το σπίτι, ποια είναι τα νέα δικαιώματα και τα νέα προνόμια που δίνουμε -όχι μόνο στις μητέρες- αλλά και στους πατεράδες.

Στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την κατάρτιση. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων που διαθέτει σήμερα το εργατικό μας δυναμικό. Έχουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους να αξιοποιήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι και ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει σημαντικότατο κοινωνικό αποτύπωμα διότι ουσιαστικά δίνει δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία σε συμπολίτες μας οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν στις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας, η οποία διαρκώς αλλάζει.

Τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια. Το Υπουργείο απέκτησε για πρώτη φορά στη χώρα μας Υφυπουργό γι’ αυτά τα ζητήματα κι αυτό σηματοδοτεί την έμφαση μας σε έναν σχέδιο για την οικογενειακή πολιτική, με μέτρα όπως η άδεια πατρότητας, η επιβράβευση επιχειρήσεων που προωθούν έμπρακτα την ισότητα των φύλων, η ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε κάθε επιμέρους πολιτική μας. Και βέβαια ένα θέμα βαρόμετρο το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα με τόσο μεγάλη ένταση είναι το ζήτημα της εξουσιαστικής βίας, το οποίο η γενναία Σοφία Μπεκατώρου ανέδειξε με έναν τρόπο που -πιστεύω- ότι μας ακούμπησε και μας συγκίνησε όλους. Σύντομα η Ελλάδα θα κυρώσει τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά της βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

«Το θέμα των εκκρεμών συντάξεων είναι ίσως για μένα η νέα ΔΕΗ σε αυτό το Υπουργείο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος προανήγγειλε πως τις αμέσως επόμενες μέρες θα τοποθετηθεί project manager που θα ασχοληθεί, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, αποκλειστικά με αυτό το θέμα. Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε και τις τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου, που θα συνδυαστούν με αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις: Το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις, το νομοσχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις, και το νομοσχέδιο για την κατάρτιση.

Όπως τόνισε, το νομοσχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις είναι εκπλήρωση βασικής προγραμματικής δέσμευσης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και το νομοσχέδιο για την κατάρτιση, προκειμένου το σύστημα να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, να συνδεθεί η χρηματοδότηση των Κέντρων Κατάρτισης με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, συμμετείχαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου, η Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια Μαρία Συρεγγέλα, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, η Γενική Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης και η Υπηρεσιακή Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ματθούλα Τριανταφύλλου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

ΣΥΡΙΖΑ: προφανώς ο Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός σε άλλη χώρα….

Η βουλευτής και Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψη του στο Υπουργείο Εργασίας, αναφέρει σε δήλωση της, τα εξής:

Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός άλλης χώρας όταν επαίρεται ότι η κυβέρνηση του θωράκισε το εισόδημα των εργαζομένων και την απασχόληση! Να του υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετώπισε την κρίση της πανδημίας ως ευκαιρία απορρύθμισης της αγοράς εργασίας. Δεν στήριξε την πραγματική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επέλεξε την επιδότηση της ανεργίας αντί της στήριξης της εργασίας, και με τις πολιτικές της τροφοδότησε τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, της μείωσης της ζήτησης, της ανεργίας, της φτώχειας και της ανασφάλειας. Οδήγησε τους εργαζόμενους στην εκ περιτροπής εργασία και τη μείωση μισθού, στην αναστολή σύμβασης ή στην ανεργία και με πρόσχημα την πανδημία έλαβε μια σειρά από «έκτακτα μέτρα» που παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα, με προφανή επιδίωξη την μονιμοποίηση τους. Υποβάθμισε το ΣΕΠΕ και δεν έλαβε να αναγκαία μέτρα πρόληψης και ελέγχων στους χώρους εργασίας, που αποδεδειγμένα αποτελούν εστίες διασποράς της πανδημίας. Το εισόδημα των εργαζομένων έχει μειωθεί δραματικά, η αύξηση του κατώτατου μισθού αναβάλλεται συνεχώς, καθώς και των επιδομάτων που σχετίζονται με αυτόν, όπως του επιδόματος ανεργίας. Τα μεσαία στρώματα συνεχώς χάνουν σε εισοδήματα και χιλιάδες αόρατοι εργαζόμενοι -στον πολιτισμό, εποχικοί, στον τουρισμό- έχουν πρόβλημα επιβίωσης χωρίς καμία στήριξη από την πλευρά της Κυβέρνησης

Αμετανόητος επίσης ο κ. Μητσοτάκης και στο πνεύμα Πισσαρίδη, εν μέσω πανδημίας και κοινωνικής κρίσης, ανακοίνωσε τη συνέχεια του εργασιακού οδοστρωτήρα εις βάρος των εργαζομένων, των μισθών και των δικαιωμάτων τους.

Ανήγγειλε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, που θα πλήξει το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα και την αλληλεγγύη των γενεών, εις βάρος των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των νέων. Απέφυγε όμως να αναφέρει ότι αυτή η αντιμεταρρύθμιση θα κοστίσει πάνω από 50 δις ευρώ, και ότι το κόστος θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι και η κοινωνία, προς όφελος των ιδιωτικών και πολυεθνικών συμφερόντων.

Στην πραγματικότητα ανακοίνωσε την περαιτέρω υποβάθμιση του ΟΑΕΔ και των υπηρεσιών του στην κατάρτιση και συμβουλευτική των ανέργων προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων, προφανώς ενόψει και των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δεν βρήκε ούτε μια λέξη αυτοκριτικής για το δράμα των χιλιάδων συνταξιούχων που ζουν στην ανέχεια αναμένοντας την απονομή της σύνταξη τους. Ο υπερτριπλασιασμός των εκκρεμών συντάξεων, που έχουν ξεπεράσει τις 400.000, φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αντί να στηρίξει και να αναβαθμίσει τον ΕΦΚΑ, να προχωρήσει επιτέλους στις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις, ανακοίνωσε την πρόσληψη πρότζεκτ μάνατζερ! Ομολογία πλήρους αποτυχίας της κυβέρνησης της ΝΔ, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του ΕΦΚA, αλλά και καθαρή μεθόδευση εμπλοκής ιδιωτών στη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Προφανώς αυτή ήταν και η επιδίωξη τους εξ αρχής.

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι θα μας βρουν αποφασιστικά απέναντι, όπως και την πλειονότητα του λαού, σε αυτήν τη νέα επίθεση στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους και στους ασφαλισμένους, στη σχεδιαζόμενη απορρύθμιση της εργασίας και στην απαξίωση και ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης!