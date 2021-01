Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: αποφυγή της έξαρσης λόγω Εορτών - Ανησυχία για τα κρούσματα στην Αττική

Τι είπε η Καθ. Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας για την εικόνα σε όλη την χώρα, την μείωση του ιικού φορτίου, το άνοιγμα της αγοράς και Γυμνασίων - Λυκείων.

«Έχουμε μείωση του επιδημιολογικού φορτίου σε όλη την επιφάνεια και σταθεροποίηση τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες των κρουσμάτων σε όλη την επικράτεια, εκτός από κάποιες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική», επεσήμανε κατά την τακτική ενημέρωση η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, η οποία επεσήμανε ότι υπάρχουν περίπου 6.000 ενεργά κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου τα μισά στην Αττική.

Όπως ανέφερε, «σήμερα νοσηλεύονται λόγω Covid συνολικά στην Ελλάδα 1500 ασθενείς. Την προηγούμενη εβδομάδα διασωληνώθηκαν 105 ασθενείς, ενώ γίνονταν πάνω από 100 εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία κάθε ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας».

«Ξεκάθαρα μπορούμε να πούμε ότι η έξαρση της επιδημίας που φοβόμασταν λόγω συναθροίσεων σε σπίτια τις Εορτές, δεν συνέβη και αυτό χάρη στην συμπεριφορά όλων μας ως υπεύθυνης κοινωνίας», επεσήμανε η κ. Παπαευαγγέλου.

Συμπλήρωσε ότι «την εβδομάδα που μας πέρασε άνοιξε το λιανεμπόριο και οι εικόνες που μετέδωσαν τα ΜΜΕ μας άφησαν ανάμεικτα συναισθήματα, αν και στην πλειονότητα των περιπτώσεων τηρήθηκαν τα μέτρα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα υπολογίστηκε αύξηση της κινητικότητας της τάξης του 15%», επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία παρακολουθούνται σε διαρκή βάση και τονίζοντας ότι αν χρειαστεί θα υπάρξουν άμεσα νέα περιοριστικά μέτρα.

Ακόμη, η κ. Παπαευαγγέλου ανακοίνωσε, παρουσία της Νίκη Κεραμέως, ότι τα Γυμνάσια σε όλη την χώρα θα λειτουργήσουν ξανά κανονικά από την 1 Φεβρουαρίου, όπως και τα Λύκεια, τα τελευταία όμως όχι στις «κόκκινες περιοχές», όπου το μάθημα για τους μαθητές των Λυκείων θα συνεχιστεί με τηλεκπαίδευση.