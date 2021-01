Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: πιο θανατηφόρα η βρετανική μετάλλαξη

Τι δήλωσαν σχετικά ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προσβλήθηκαν από τη λεγόμενη «βρετανική παραλλαγή» της Covid-19 έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης Πάτρικ Βάλανς.

«Σε σύγκριση με τον παλιό ιό», φαίνεται ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος για εκείνους που έχουν τη νέα παραλλαγή», είπε ο Βάλανς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Αν πάρουμε (…) έναν άνδρα γύρω στα 60, κατά μέσο όρο ο κίνδυνος είναι ότι για κάθε 1.000 ανθρώπους (σ.σ. αυτής της ηλικιακής ομάδας) που θα προσβληθούν, περίπου οι 10 αναμένεται ότι, δυστυχώς, θα πεθάνουν από τον ιό. Με τη νέα παραλλαγή, από τους 1.000 μολυσμένους ανθρώπους, ενδέχεται να πεθάνουν γύρω στους 13 ή 14», εξήγησε.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, από την πλευρά του, είπε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο χαλάρωσης του λοκντάουν όσο ο αριθμός των μολύνσεων παραμένει στα σημερινά, υψηλά επίπεδα και μέχρι να υπάρξουν ενδείξεις ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού λειτουργεί.

Αντιθέτως, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα «για να προστατευθούν τα σύνορα», όπως είπε, «επειδή δεν θέλουμε, μετά από όλη αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλουμε στη χώρα (…) να το διακινδυνεύσουμε επιτρέποντας να περάσει μια νέα παραλλαγή» του νέου κορονοϊού.

Εφόσον επιτευχθεί κάποια πρόοδος στη μείωση των κρουσμάτων, το πρώτο πράγμα που θα επαναλειτουργήσει στη χώρα είναι τα σχολεία.