Κόσμος

Λόιντ Όστιν: Ο πρώτος Αφροαμερικανός επικεφαλής του Πενταγώνου

Ο υπουργός Άμυνας στη νέα κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Με συντριπτική πλειοψηφία η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του απόστρατου στρατηγού Λόιντ Όστιν στη θέση του υπουργού Άμυνας, στη νέα κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο Όστιν είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός στην ιστορία των ΗΠΑ που αναλαμβάνει επικεφαλής του Πενταγώνου. Ο διορισμός του εγκρίθηκε με 90 ψήφους υπέρ έναντι 2 κατά, πολύ περισσότερες από την απλή πλειοψηφία που χρειαζόταν.

Γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που ο Όστιν θα αναλάβει το υπουργείο Άμυνας, μόλις δύο ημέρες μετά την ορκωμοσία του Μπάιντεν στην προεδρία. Ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, ο επόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, επισήμανε τις πολλές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας αλλά και του ανταγωνισμού με την Κίνα και τη Ρωσία.

«Ο στρατηγός Όστιν είναι ένας ιδιαίτερα προικισμένος ηγέτης, με μακρά και διακεκριμένη καριέρα στον αμερικανικό στρατό» τόνισε.

Ο απερχόμενος, Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Τζέιμς Ίνχοφ εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στον Όστιν.

Tο Κογκρέσο είχε εγκρίνει και την εξαίρεση με την οποία επιτράπηκε στον Όστιν να τεθεί επικεφαλής του Πενταγώνου μολονότι δεν έχουν περάσει ακόμη επτά χρόνια αφότου αποστρατεύτηκε.