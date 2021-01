Life

“Ήλιος”: ένας θάνατος, άλλη μία επίθεση και νέες συγκρούσεις (εικόνες)

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής, δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του ΑΝΤ1, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 86

Ο Δήμος δέχεται με ευγνωμοσύνη τα χρήματα της Λήδας, προκειμένου να σώσει την Μυρτώ απ’ τα χέρια των απαγωγέων της. Ο Δημήτρης σώζει απ’ την επίθεση τον Γιάννη, ο οποίος μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση. Και υποπτεύεται, απ’ τη φοβισμένη στάση του θύματος, ότι κι αυτή η υπόθεση, είναι πολύ πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι φαίνεται. Η Εύα, υποκύπτει κάθε μέρα και περισσότερο στην επικίνδυνη επιρροή του Μάρκου, ο οποίος αρχίζει να δείχνει την εμμονή που έχει με την Αλίκη… Η υπόθεση του Γιάννη αναγκάζει τον Δημήτρη να αναβάλει το ταξίδι του για την Κρήτη, πράγμα που του δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με την κόρη του. Από την άλλη, η στάση του Γιάννη, τον κάνει να υποπτεύεται ότι κάτι περίεργο κρύβεται πίσω από αυτή την φαινομενικά απλή υπόθεση ληστείας… Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να πλησιάσει τον Φίλιππο, όταν καταλαβαίνει ότι χάρη σ’ αυτόν έσωσε την εταιρεία της. Ο Φίλιππος απ’ την άλλη, εξακολουθεί να είναι οργισμένος με την συμπεριφορά της Λήδας απέναντί του, μέχρι που μια τυχαία κουβέντα του με την Σοφία, θα τον βάλει σε υποψίες για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Ο Δήμος πηγαίνει επιτέλους να πάρει την Μυρτώ, αλλά τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη… Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης πέφτει πρόσωπο με πρόσωπο με τον παραλίγο δολοφόνο του Γιάννη.

Τρίτη 26 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 87

Ο Δημήτρης σώζει για δεύτερη φορά τον Γιάννη. Δεν καταφέρνει να συλλάβει τον ύποπτο, Στέλιο Βαμβακά, καταφέρνει όμως να αποκαλύψει την ταυτότητα του. Η Λήδα ομολογεί στον Φίλιππο την αλήθεια για τον χωρισμό τους. Εκείνος, με κλονισμένη πλέον την εμπιστοσύνη του απέναντι στη Λήδα και τη σχέση τους, ξεκινά σχέδιο εκδίκησης απέναντι στη μητέρα του. Η Αλεξάνδρα ψάχνει μανιωδώς ποιος θέλει να την καταστρέψει. Ο Δημήτρης συναντά την Αλίκη, ενώ είναι και οι δύο φορτισμένοι γνωρίζοντας ότι ο τελικός αποχωρισμός τους δεν θα αργήσει… Ο Δήμος βρίσκεται σε πανικό μετά την εξαφάνιση της Μυρτώς, ενώ οι απαγωγείς τον διαβεβαιώνουν ότι την άφησαν στο σημείο συνάντησης… Με τη βοήθεια της Λήδας, αρχίζουν να ψάχνουν για να τη βρουν… Η Αλίκη και ο Φίλιππος ανησυχούν για την εξέλιξη της συμπεριφοράς της Εύας που συνεχίζει εν αγνοία τους την παράνομη σχέση της με τον Μάρκο. Ο Φίλιππος αποφασίζει να ακολουθήσει την Εύα για να διαπιστώσει με ποιον συναντιέται… Ο Στέλιος επιχειρεί πάλι να επιτεθεί στον Γιάννη, χωρίς να ξέρει ότι ο Δημήτρης είναι πολύ κοντά.

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 88

Ο Δημήτρης βεβαιώνεται πια ότι κάτι κρύβεται πίσω από την εμμονή του Στέλιου για τον Γιάννη. Ο Ντίνος προσπαθεί να πείσει την Εύα ότι ο Μάρκος είναι επικίνδυνος, ενώ ο Μάνος προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Αλίκης. Ο Δήμος, απελπισμένος, αποφασίζει με την παρότρυνση της Λήδας να ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας. Ο Φίλιππος ομολογεί στην Αλεξάνδρα τη δική του παγίδα εις βάρος της εταιρείας της κι οι σχέσεις τους διαρρηγνύονται όσο ποτέ. Κι ενώ η Αλίκη προσπαθεί να νικήσει τους φόβους της μετά την επίθεση που βίωσε, η σκιά του βιαστή της δεν φαίνεται να την έχει εγκαταλείψει παρά την όμορφη νύχτα που έζησε με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης, με τη βοήθεια της Λήδας, στήνει παγίδα προκειμένου να συλλάβει τον επίδοξο δολοφόνο του Γιάννη. Έρχεται αντιμέτωπος μαζί του, με απρόβλεπτες, όμως, συνέπειες.

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 89

Ο Ντίνος εξομολογείται στη Λένα την αλήθεια για την δήθεν σχέση του με την Εύα. Η Λένα με τη σειρά της το λέει στον Πέτρο που αρχίζει πλέον να ανησυχεί σοβαρά για την αδελφή του. Ο Δημήτρης είναι σοκαρισμένος με την τροπή που πήρε η επίθεση του Στέλιου προς τον Γιάννη… Οι τύψεις του που σκότωσε άνθρωπο – ακόμη και προσπαθώντας να σώσει κάποιον άλλο – δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Ταυτόχρονα, του δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για το τι πραγματικά κρύβεται πίσω απ’ αυτήν την ιστορία, ενώ η Λήδα του αποκαλύπτει κάτι που έπεσε στην αντίληψή της και καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Ο Χρήστος προσπαθεί να εντοπίσει την Μυρτώ, ενώ ζητάει από τον Δήμο να του πει όλη την αλήθεια για το τι συνέβη… Ο Μάρκος κερδίζει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη της Αλεξάνδρας, ενώ ήδη παρακολουθεί τις κινήσεις της στον υπολογιστή της. Η Αλεξάνδρα είναι έξαλλη με τη Λήδα που είπε την αλήθεια στον Φίλιππο. Ο Φίλιππος θορυβείται όταν μαθαίνει από τον Πέτρο πως η Εύα δεν είναι με τον Ντίνο, αλλά βλέπει κάποιον πολύ μεγαλύτερό της. Η Αλίκη και ο Φίλιππος αποφασίζουν να πάρουν δραστικά μέτρα, πράγμα που εξαγριώνει τον Μάρκο, ο οποίος επιτίθεται ξανά στην Αλίκη…

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 90

Η Αλίκη είναι τρομοκρατημένη από την επίθεση του Μάρκου και ο Δημήτρης είναι δίπλα της… Ο Μάρκος προσπαθεί να καλύψει το σημάδι που του άφησε η Αλίκη στο πρόσωπο μετά την επίθεση, αλλά η Αλεξάνδρα το βλέπει και θέλει να μάθει τι του συνέβη. Ο Αλέκος μαθαίνει πως ο Δήμος έχει απευθυνθεί στην αστυνομία για την εξαφάνιση της Μυρτώς και τον προειδοποιεί να μην τον μπλέξει. Η Αθηνά υποπτεύεται ότι μπορεί να φταίει ο Δήμος για την εξαφάνιση της κόρης του… Ο Δημήτρης σοκάρεται όταν ακούει από το τηλέφωνο την κόρη του να φωνάζει μπαμπά έναν άλλον άντρα… Η Εύα ενημερώνει τον Μάρκο πως είναι αδύνατον να τον συναντήσει αυτές τις μέρες, γιατί ο πατέρας της την κρατά κλειδωμένη στο σπίτι. Ο Μάρκος νευριάζει και προσπαθεί να την πείσει να αφήσει τους γονείς της και να φύγει από το σπίτι της. Ο Δημήτρης προσπαθεί να μάθει την ταυτότητα της κοπέλας που βρήκε στο κινητό του Στέλιου, ενώ είναι σίγουρος ότι ο Γιάννης κάτι του κρύβει…

