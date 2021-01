Κόσμος

Κορονοϊός: το Βέλγιο “κλείνει” τα σύνορα του

«Θα χτίσουμε έναν τοίχο γύρω από το Βέλγιο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ντε Κρο. Είσοδος και έξοδος στη χώρα μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ποιοι θα μένουν σε καραντίνα μέχρι και 10 μέρες.

Το Βέλγιο, ανησυχώντας για την υψηλή μεταδοτικότητα της βρετανικής παραλλαγής του νέου κορονοϊού, αποφάσισε σήμερα να απαγορεύσει όλα τα «μη αναγκαία» ταξίδια από και προς το έδαφός του, από την προσεχή Τετάρτη μέχρι και την 1η Μαρτίου.

«Θα χτίσουμε έναν τοίχο γύρω από το Βέλγιο, μπορούμε να πηγαίνουμε σε άλλες χώρες, αλλά μόνο για ουσιαστικούς λόγους», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο.

Ο Ντε Κρο έκανε αυτήν την ανακοίνωση σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των τοπικών συμβουλίων, με θέμα την πανδημία.

«Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες», γύρω στα 2.000 κρούσματα ημερησίως, όμως «ο κίνδυνος δεν εξαφανίστηκε», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Ο Ντε Κρο είπε ότι η ανησυχία προκαλείται κυρίως από τις «πολύ πιο μεταδοτικές» παραλλαγές του κορονοϊού που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Και για αυτό είναι αναγκαίο «να κατασκευάσουμε οχυρώσεις, αμυντικές γραμμές».

Από την Δευτέρα, οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική και τη Νότια Αμερική (τρεις ζώνες όπου έχουν εμφανιστεί διαφορετικές παραλλαγές του SARS-CoV-2), θα μπαίνουν σε 10ημερη καραντίνα μετά την άφιξή τους στο Βέλγιο. Θα υποβάλλονται επίσης υποχρεωτικά σε τεστ, την πρώτη και την έβδομη ημέρα.

Για όλους τους άλλους, ανθρώπους που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, θα είναι υποχρεωτικό να έχουν δύο αρνητικά τεστ: το ένα θα γίνεται στη χώρα από την οποία αναχωρούν και το άλλο κατά την άφιξή τους στο Βέλγιο.

Από την Τετάρτη και μέχρι την 1η Μαρτίου οι Βέλγοι δεν θα μπορούν να βγουν από τα σύνορα της χώρας τους παρά μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους (ιατρικούς ή επαγγελματικούς). Απαγορεύονται τα ταξίδια αναψυχής και θα γίνονται έλεγχοι στα σύνορα. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο, προειδοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Έλιο Ντι Ρούπο, ο νυν πρόεδρος της Βαλλονίας.

Τα μέτρα δεν θα ισχύουν για όσους εργάζονται στο Βέλγιο αλλά κατοικούν σε γειτονικές χώρες και το αντίστροφο.

Το Βέλγιο, μια χώρα 11,5 εκατομμυρίων κατοίκων, μετρά μέχρι σήμερα περισσότερους από 20.000 νεκρούς από την Covid-19.