Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (βίντεο)

Άμεση ήταν η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα.

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας στο Νέο Ηράκλειο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με έξι οχήματα που έσπευσαν στο σημείο.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά έπειτα από λίγη ώρα, πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και κινδυνεύσουν γειτονικά διαμερίσματα.

Στις φλόγες μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη

Το βράδυ της Παρασκευής, τυλίχτηκε στις φλόγες μία μονοκατοικία μεταξύ των οδών Λαγκαδά και Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο πριν από τις 22:00. Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.