Κοινωνία

Διασώστης του ΕΚΑΒ τον έσωσε από βέβαιο θάνατο, τώρα ποζάρουν αγκαλιασμένοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ένας μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ στάθηκε “φύλακας-άγγελος” για τον φίλο του, ο οποίος υπέστη έμφραγμα στη διάρκεια περιπάτου.