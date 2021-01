Πολιτική

Λιβάνιος: η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει στα πολύ δύσκολα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το “στοίχημα” του εμβολιασμού, τα περιθώρια οικονομικής ανάκαμψης και η σεναριολογία για πρόωρες εκλογές.

«Μεταρρύθμιση χωρίς καθημερινότητα δεν υπάρχει», σημειώνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Τα Νέα”, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, Θοδωρής Λιβάνιος, προσθέτοντας ότι «οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις, όπως αυτή για το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης μένουν κενό γράμμα αν δεν βελτιώνουν την καθημερινή ζωή του πολίτη».

Ερωτηθείς για το πότε θεωρεί ότι θα πιάσουμε τον στόχο εμβολιασμού του 60%-70% του πληθυσμού, ο κ. Λιβάνιος αφού επισημαίνει ότι «οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρα πιο αργές από όσο θα θέλαμε», υπογραμμίζει: «Δεν είναι δίκαιο μόνο να γκρινιάζουμε για την Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε, από τη μία πλευρά, ότι με τις παραγγελίες της υπερκαλύπτει τις εμβολιαστικές ανάγκες του πληθυσμού και παράλληλα με την αναλογική κατανομή των εμβολίων επιβεβαιώνει την κοινοτική αλληλεγγύη και την ισότητα».

Ο κ. Λιβάνιοςμ μιλώντας για τα περιθώρια ανάκαμψης για το 2021 υποστηρίζει στη συνέντευξή του: «Όλα τα στοιχεία, πριν από την παγκόσμια υγειονομική κρίση, συνηγορούσαν ότι η ελληνική οικονομία θα είχε πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας, αλλά και το σχέδιο που η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, μας κάνουν αισιόδοξους ότι αυτές οι καλές εκτιμήσεις απλώς μετατέθηκαν για λίγο αργότερα, λόγω της πανδημίας».

Παράλληλα δηλώνει, απαντώντας στη σεναριολογία για πρόωρες εκλογές, ότι «η Κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία» και σημειώνει: «Η Κυβέρνηση, μέσα στην ευρύτερη αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση, έχει καταφέρει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη κάθε πολίτη σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε Κράτος. Είτε είναι κεντρώος, είτε δεξιός, είτε αριστερός. Από την αλματώδη πρόοδο στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέχρι τον τριπλασιασμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και από την επιτυχία των ραντεβού για το εμβόλιο μέχρι την άμεση αποκατάσταση έκτακτων προβλημάτων σε όλη τη χώρα, ο πολίτης νιώθει ότι το Κράτος που εκείνος πληρώνει, μπορεί να του ανταποδώσει εκείνα που οφείλει. Έχουμε δρόμο μπροστά μας».

Τέλος, αναφερόμενος στη Κυβέρνηση ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, υπογραμμίζει: «Η Κυβέρνηση της ΝΔ εξελέγη πριν από 18 μήνες με κυρίαρχο αίτημα να φτιάξει την Ελλάδα μετά την κρίση. Οι εξελίξεις με την πανδημία, την επιθετικότητα της Τουρκίας και το μεταναστευτικό ήταν καταιγιστικές και έδωσαν την ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει στα πολύ δύσκολα».