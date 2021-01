Παράξενα

Έψαχναν θησαυρό, βρέθηκαν με χειροπέδες

Χρυσοθήρες πιάστηκαν επ' αυτοφώρω με τα σύνεργα ανά χείρας.

Στην αναζήτηση «θησαυρού» επιδόθηκαν δύο άνδρες σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Πέλλας συνέλαβαν τους δύο άνδρες, όταν τους εντόπισαν να σκάβουν παράνομα λάκκο βάθους 4,5 μέτρων με σκοπό την ανεύρεση αντικειμένων αξίας.

Οι δύο συλληφθέντες για παράνομη ανασκαφή, ήταν εξοπλισμένοι με σκαπτικό εργαλείο, γάντια και μία ηλεκτρογεννήτρια, τα οποία κατασχέθηκαν από την αστυνομία.