Λάρι Κινγκ: η δημοσιογραφία, οι 8 γάμοι και ο Έλβις

Τον αποκαλούσαν «Μοχάμεντ Άλι της δημοσιογραφίας» και είχε τιμηθεί ανάμεσα σε άλλα με βραβείο Emmy, ενώ το 1997 απέκτησε δικό του αστέρι στη Λεωφόρο των Αστέρων του Χόλιγουντ.

Ο Λάρι Κινγκ ήταν μια από τις μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Παρουσιαστής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών λόγου, έγινε παγκοσμίως γνωστός από το «Larry King Live» με συνεντεύξεις διασημοτήτων της πολιτικής, της τέχνης και της επιστήμης, που παρουσίαζε επί 25 χρόνια (1985-2010) στo CNN.

Ο Λόρενς Χάρβεϊ Ζέιγκερ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1933 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης από οικογένεια ιουδαϊκού θρησκεύματος. Ο πατέρας του με καταγωγή από την Λιθουανία διατηρούσε εστιατόριο στη περιοχή και η μητέρα του καταγόταν από την Ουκρανία.

Στα σχολικά του χρόνια ήταν μέτριος μαθητής και προβλημάτιζε έντονα τον πατέρα του Έντουαρντ, ο οποίος αποφάσισε να δώσει στον Λάρι Κινγκ ένα μικρό μάθημα. Πρότεινε λοιπόν στον διευθυντή του σχολείου να αναθέσει στον ασυνεπή μαθητή τον ρόλο του συντονιστή του πίνακα, δηλαδή του μαθητή εκείνου που σβήνει τον πίνακα. Ρόλος διόλου τιμητικός καθώς έδινε τροφή για πειράγματα στους συμμαθητές του. Ο King όμως, αν και ανέπνεε κιμωλία αντί για οξυγόνο, θεώρησε τη νέα του ευθύνη ως προαγωγή και πήρε σοβαρά τον ρόλο του.

Από μικρός είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει εκφωνητής ραδιοφώνου. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, ο πατέρας του πέθανε το 1944, όταν ο Λάρι ήταν μόλις δέκα χρόνων, και η οικογένεια αναγκάστηκε να ενταχθεί στο ταμείο ανεργίας. Η πρώτη δουλειά του Λάρι Κινγκ ήταν κλητήρας σε ένα κτίριο στο οποίο συμπτωματικά στεγαζόταν και ένας ραδιοφωνικός σταθμός.

Το 1957, πέντε χρόνια μετά, αποφάσισε να μετακομίσει στο Μαϊάμι, όπου κατόρθωσε να βρει δουλειά ως ντισκ τζόκεϊ στον τοπικό σταθμό WAHR. Σύντομα άλλαξε το επίθετό του σε Κινγκ, ως πιστός οπαδός του «βασιλιά του ροκ εντ ρολ» Έλβις Πρίσλεϊ. Το 1970 ήταν ήδη τοπικός ήρωας, ενώ κανένας «επώνυμος» δεν περνούσε από το Μαϊάμι χωρίς να απαντήσει στις ερωτήσεις του ταλαντούχου δημοσιογράφου.

Ο Λάρι Κινγκ είχε δικό του τηλεοπτικό σόου, ραδιοφωνική εκπομπή, στήλη σε εφημερίδα, ενώ παράλληλα ήταν και ο αθλητικός συντάκτης καλύπτοντας το ρεπορτάζ της ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου Miami Dolphins. Την ίδια εποχή έπαιζε στον ιππόδρομο, οδηγούσε μια Κάντιλακ και ήταν παντρεμένος για δεύτερη φορά (πέμπτη συνολικά) με την Αλέν, πρώην «κουνελάκι» του «Playboy». Παράλληλα χρωστούσε τεράστια χρηματικά ποσά σε πλούσιους φίλους του, όπως ο χρηματιστής Λου Γόλφσον,η καταγγελία του οποίου για απάτη στοίχισε στον Λάρι Κινγκ τη δουλειά του, την περιουσία του και τον γάμο του με την Αλέν.

Το 1985, ο Λάρι Κινγκ έκανε το ντεμπούτο του στο διεθνές δίκτυο του CNN ως οικοδεσπότης της εκπομπής «Lary King Live», του πρώτου ζωντανού, ανοιχτού σε τηλεφωνήματα του κοινού και πρώτου σε μετρήσεις θεαματικότητας σόου του δικτύου. Το 1993 η δημόσια αντιπαράθεση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Αλ Γκορ και του πρώην προεδρικού υποψηφίου σχετικά με την NAFTA έσπασε ρεκόρ θεαματικότητας στην ιστορία της καλωδιακής τηλεόρασης, με 16,3 εκατομμύρια τηλεθεατές, με εξαίρεση την πρώτη νύχτα αναμετάδοσης του Πολέμου του Κόλπου τον Ιανουάριο του 1991. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, προκειμένου να καλύψει το τραγικό γεγονός ο Λάρι Κινγκ φιλοξένησε στη εκπομπή περισσότερους από 700 προσκεκλημένους, οι 40 από αυτούς άνθρωποι-κλειδιά στην παγκόσμια διακυβέρνηση.

Μέχρι το 2010, οπότε έπεσαν οι τίτλοι τέλους της εκπομπής είχαν καταμετρηθεί πάνω από 40.000 συνεντεύξεις με παρουσιαστή τον Larry King. Ανάμεσα σε όσους του έχουν μιλήσει συγκαταλέγονται οι: Τομ Κρουζ, Ρίτσαρντ Νίξον, Μπέτι Ντέιβις, Μάρλον Μπράντο, Μάργκαρετ Θάτσερ, Γιάσερ Αραφάτ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, Βλαντίμιρ Πούτιν, Τόνι Μπλερ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Μάικλ Τζόρνταν και πολλοί άλλοι.

Ο «Μοχάμεντ Άλι της δημοσιογραφίας», όπως τον αποκαλούσαν, είχε τιμηθεί ανάμεσα σε άλλα με βραβείο Emmy, ενώ το 1997 απέκτησε δικό του αστέρι στη Λεωφόρο των Αστέρων του Χόλιγουντ.

Στο φιλανθρωπικό του εντάσσεται το Καρδιολογικό Κέντρο Larry King, το οποίο καλύπτει τα ιατρικά έξοδα ανθρώπων με καρδιακές παθήσεις, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο το στίγμα που του έχει αφήσει το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο το οποίο υπέστη το 1987.

ΟΛάρι Κινγκ είχε νυμφευτεί συνολικά 8 φορές και είχε αποκτήσει 5 παιδιά, 9 εγγόνια και 4 δισέγγονα.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία, 87 ετών. Nοσηλευόταν στο νοσοκομείο, προσβεβλημένος από κορονοϊό. Τη θλιβερή είδηση για τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Πηγή: sansimera.gr