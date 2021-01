Κοινωνία

Λιανεμπόριο: συνωστισμός στην Ερμού για ψώνια (εικόνες)

Πρώτο Σαββατοκύριακο με ανοιχτά καταστήματα και οι Αθηναίοι γέμισαν ασφυκτικά το κέντρο της Αθήνας. Θέμα σε ρεπορτάζ ξένου δικτύου οι ουρές στα καταστήματα.

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν σήμερα έξω από τα καταστήματα, το πρώτο Σάββατο που ήταν ανοιχτά μετά από τρεις μήνες.

Εικόνες συνωστισμού παρατηρήθηκαν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, με την Ερμού να είναι ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο που ανέμενε τη σειρά του για τις αγορές που στερήθηκε για καιρό.

Μάλιστα, η πολυκοσμία στο κέντρο έγινε και θέμα σε ειδησεογραφικό δίκτυο της Βόρειας Μακεδονίας. Στην Ερμού βρέθηκε ανταποκριτής του κάνοντας και live μετάδοση αναφέροντας:

"Πρώτο Σαββατοκύριακο με άνοιγμα καταστημάτων στην Ελλάδα. Οι Έλληνες περιμένουν στην ουρά για ψώνια, τα οποία λόγω καραντίνας περιορίζονται σε δύο ώρες και μόνο μετά από μήνυμα στο κινητό".

Στο βίντεο ακούγονται και τα μηνύματα των αστυνομικών από τα μεγάφωνα για τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού.