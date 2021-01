Αθλητικά

Άρης – Μεσολόγγι: παράσταση… για ένα ρόλο

Όσοι περίμεναν να δυο ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δυο ομάδες που μάχονται για την παραμονή τους στην κατηγορία, διαψεύστηκαν.

Σε παράσταση με ένα πρωταγωνιστή εξελίχθηκε το σημερινό παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο, για τη 12η αγωνιστική της Basket League, ανάμεσα στον Άρη και το Μεσολόγγι. Μάχη εξαιρετικής σημασίας για αμφότερους τους αντιπάλους, καθώς παλεύουν για την παραμονή τους στην κατηγορία, στην οποία οι γηπεδούχοι, με χαρακτηριστική άνεση, κέρδισαν με 77-48.

Με το θετικό αποτέλεσμα ο Αρης επέστρεψε σε νίκες μετά από πέντε συνεχή στραβοπατήματα. Είχε, μάλιστα, ξανά μάχιμους στο παρκέ τους Μίλαν Μιλόσεβιτς, Βλάντιμιρ Ντραγκίτσεβιτς, οι οποίοι απουσίασαν, εσχάτως, από τις υποχρεώσεις του, λόγω των τραυματισμών τους.

Ξεχώρισαν για τους Θεσσαλονικείς οι Γιάννης Κουζέλογλου (14π., 11 ριμπ.), Κουίντον Ντεκόζι (13π., 4 ασ.). Πάλεψαν για το Μεσολόγγι οι Τόντρι Γκότσερ (13π., 8 ριμπ., 3 ασ), Νταρέλ Πουαριέ (11π., 9 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 19-13, 42-29, 65-38, 77-48

Με τους Ντεκόζι, Κουζέλογλου βασικούς επιθετικούς μοχλούς και βρίσκοντας, σταδιακά , καλύτερα αμυντικά πατήματα, ο Αρης επέβαλε το ρυθμό του και μετά τα πρώτα λεπτά στο ματς, πήρε τα ηνία στο σκορ και δεν τα έχασε ποτέ. Προηγήθηκε στο 8’ με 18-11, διαφορά που στο 14’ ανέβηκε στο +13 (32-19) και λίγο αργότερα στο +17 (42-25).

Το σκηνικό δε διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο μισό του ματς, στο 23’ οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν με +25 (54-29), καθιστώντας, ουσιαστικά, διαδικαστικού χαρακτήρα το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Στο 34’ η διαφορά άγγιξε τη μέγιστη τιμή της, το +32’ (71-39).

Διαιτητές: Αναστόπουλος Π., Ανδρικόπουλος, Θεονάς

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Σούλερ 2, Χαριτόπουλος 2, Κουζέλογλου 14 (2), Τσάλμερς 7 (1), Ντεκόζι 13 (3), Σταμάτης 12 (4) , Σλαφτσάκης 5 (1), Φλιώνης 1, Μιλόσεβιτς 9 (1), Ντραγκίτσεβιτς 6, Λιτλ 6 (2)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος): Λόρενς 2, Γκότσερ 13 (1), Μοτσενίγκος, Πουαριέ 11, Αμάρντι 10 (2), Λάνγκφοντ 9 (1), Χονδρογιάννης, Ναούμης 1, Χατζηνικόλας 2, Γράβας, Σταματογιάννης