Προμηθέας Πατρών – Λαύριο: μεγάλη ανατροπή στο φινάλε

Συγκλονιστική αναμέτρηση ανάμεσα σε δυο ομάδες που έδειξαν ότι μπορούν να φτάσουν ακόμη πιο ψηλά στο φετινό πρωτάθλημα.

Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς, ο Προμηθέας επικράτησε με 90-88 του Λαυρίου σε αγώνα για την 12η ημέρα της Basket League. Η ομάδα της Πάτρας βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-4, ενώ στο 8-4 βρίσκεται το Λαύριο.

Χαρακτηριστικό της αναμέτρησης ότι ο Προμηθέας βρέθηκε να χάνει με οκτώ πόντους (86-78) περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, αλλά με επιμέρους σκορ 12-2 και ένα καλάθι του Μιχάλη Λούντζη στα έξι δευτερόλεπτα κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά και να φτάσει στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζεράι Γκραντ με 26 πόντους ενώ 15 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Δημήτρης Αγραβάνης.

Για τους φιλοξενούμενους ο Ντέβιν Ντέιβις είχε 19 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ 16 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Αλφα Ντιαλό.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 47-45, 65-63, 90-88

Διαιτητές: Καρακατσούνης-Κορομηλάς-Πιτσίλκας (Πίγκας)

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μ.Γιατράς): Αγκμπελέσε 6 (3/7 δίποντα, 11 ριμπάουντ, 7 λάθη), Δημήτρης Αγραβάνης 15 (6/6 δίποντα, 3/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γιάννης Αγραβάνης 4 (4 ριμπάουντ), Τζέριαν Γκραντ 26 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 14/14 βολές, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα), Μίλερ 11 (1/5 τρίποντα), Τζεράι Γκραντ 7 (3/5 δίποντα, 1/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Λούντζης 8 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή σε 7:43), Χριστοδούλου 8 (2/2 δίποντα, 4/4 βολές, 3 ασίστ), Έβανς 5, Αθηναίου

ΛΑΥΡΙΟ (Χ.Σερέλης): Κάρτερ 14 (4/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μουράτος 10 (4/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντιαλό 16 (4/5 δίποντα, 8/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντέιβις 19 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Γερομιχαλός 3 (1), Κόζι 13 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/8 βολές, 5 ασίστ, 6 λάθη), Σάβατς 10 (2), Περσίδης, Βουλγαρόπουλος, Μαστρογιαννόπουλος 3 (1)