Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: οι μεταλλάξεις αυξάνουν τη μεταδοτικότητα (βίντεο)

Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας μίλησε για τις υφασμάτινες μάσκες, τον κίνδυνο νέας έξαρσης της νόσου και τις καθυστερήσεις στην παράδοση εμβολίων.