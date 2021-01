Οικονομία

Γεωργιάδης για λιανεμπόριο: είναι κρίμα να πάμε πίσω...

Την ικανοποίησή του για την τήρηση των μέτρων στην αγορά, αν και ο κόσμος ήταν πολύς, επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μετά από τη βόλτα που πραγματοποίησε στο Μαρούσι και στην Κηφισιά.

Ο υπουργός έγραψε στο twitter: «Σήμερα έκανα μία μεγάλη βόλτα στην Αγορά στο Μαρούσι και στην Κηφισιά. Άπαντες φορούσαν μάσκα, οι επιχειρήσεις τηρούσαν τα μέτρα αλλά στους δρόμους υπήρχε πολύς κόσμος, ίσως και αναπόφευκτα».

Ο υπουργός έκρουσε μάλιστα και τον κώδωνα κινδύνου λέγοντας: «Πρέπει να προσέξουμε θα είναι κρίμα να πάμε πίσω...πάντως η χαρά στην αγορά, σαν Γιορτές!».