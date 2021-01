Αθλητικά

Ολυμπιακός: στην τελική ευθεία το “φλερτ” με Παπασταθόπουλο

Όλα δείχνουν πως οι πρωταθλητές θα καταφέρουν να επικρατήσουν στην μάχη των «μνηστήρων» για την απόκτηση του «Sokratis».

Σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό φέρεται να βρίσκεται ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Εδώ και μερικά 24ωρα ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός έχει μείνει ελεύθερος από την Άρσεναλ κι αναζητά τον επόμενο «σταθμό» τη καριέρας του, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για επαναπατρισμό του μετά το 2008, για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και θεωρείται θέμα χρόνου η οριστικοποίηση της σπουδαίας μεταγραφής. Πριν από μερικά 24ωρα ο ιταλικός Τύπος μιλούσε για ενδιαφέρον της Λάτσιο για τον έμπειρο στόπερ, αλλά όπως φαίνεται ο Ολυμπιακός ποτέ δεν είχε... εγκαταλείψει την υπόθεση, αντίθετα με σωστές και συντονισμένες κινήσεις φρόντιζε να κρατά «ζεστό» το ενδιαφέρον του για τον «Sokratis».

Ο Παπασταθόπουλος μετά από 13 χρόνια εκτός συνόρων (το 2008 είχε πωληθεί από την ΑΕΚ στην Τζένοα) κι έχοντας παίξει σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ (Μίλαν, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ) ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα.

Για την απόκτησή του ενδιαφέρθηκαν και οι Φενέρμπαχτσε, Τζένοα, Μπέτις, ωστόσο, εκτός απρόοπτου οι πρωτοπόροι και αήττητοι της Super League φαίνεται πως βγαίνουν νικητές στο παιχνίδι της απόκτησής του.