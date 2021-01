Παράξενα

Ο Βραζιλιάνος με τα άπταιστα ελληνικά μιλά στους “Πρωινούς Τύπους” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς να έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, ο 23χρονος Πέδρο αγάπησε την ελληνική γλώσσα και την έμαθε… τέλεια!