Πέταξαν μολότοφ σε πιτσαρία και φώναξαν “θα καείτε όλοι”

Κινδύνεψαν ο ιδιοκτήτης και οι εργαζόμενοι. Τι "βλέπει" η ΕΛΑΣ πίσω από την επίθεση.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη όταν καταγγέλθηκε ότι άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ μέσα σε πιτσαρία.

Συγκεκριμένα, στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής δύο μαυροφορεμένοι νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς την είσοδο πιτσαρίας που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου.

Τη στιγμή εκείνη εντός της πιτσαρίας βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης και τέσσερις εργαζόμενοι.

Ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης άνοιξε την είσοδο του καταστήματος και φώναξε: «Εδώ μέσα θα καείτε όλοι». Τότε ο συνεργός του πέταξε μια βόμβα μολότοφ εντός της πιτσαρίας. Η βόμβα δεν έσκασε. Οι δράστες με αστραπιαίες κινήσεις επιβιβάστηκαν σε μοτοσικλέτα, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από την Αστυνομία.

