Ράνια Ευρυπίδου: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, δικαιώθηκε μετά από 35 χρόνια (βίντεο)

Αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 πως Έλληνας αθλητής της εξομολογήθηκε πως υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον προπονητή του, σε ηλικία 14 ετών.

Με αφορμή τη χιονοστιβάδα αποκαλύψεων που προκάλεσε στην Ελλάδα η εξομολόγηση της Σοφίας Μπεκατώρου, η Ράνια Ευρυπίδου από την Κύπρο μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” για την προσωπική της ιστορία και τη δικαίωση που ήρθε… μετά από 35 χρόνια.

Η Ράνια Ευρυπίδου υπέστη σεξουαλική κακοποίηση το 1985, όταν ήταν μόλις 8 ετών. Η ίδια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και τελικά δικαιώθηκε, καθώς πριν από έναν χρόνο ο 72χρονος θύτης της επίθεσης καταδικάστηκε. Όπως εξήγησε, στην Κύπρο το νομοθετικό πλαίσιο είναι διαφορετικό από αυτό στη χώρα μας και δεν υπάρχει ζήτημα παραγραφής.

Παράλληλα, η κ. Ευρυπίδου ανέφερε πως επικοινώνησε πρόσφατα μαζί της Έλληνας αθλητής για να τη συμβουλευτεί, καθώς και εκείνος είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον προπονητή του, σε ηλικία 14 ετών.

Οι άνθρωποι που κακοποιήθηκαν είναι ανάμεσα μας και ζουν έναν εφιάλτη, τόνισε, εκφράζοντας την ελπίδα να αλλάξει η νομοθεσία στην Ελλάδα και στέλνοντας μήνυμα προς όλα τα θύματα να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν ώστε να αποδίδεται δικαιοσύνη.