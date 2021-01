Κοινωνία

Κορονοϊός - Γκίκα στον ΑΝΤ1: Δεν βιαστήκαμε να ανοίξουμε τα σχολεία (βίντεο)

Η Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας τόνισε πως είναι απολύτως αναγκαία η επιστροφή των παιδιών στην κανονικότητά τους. Τι είπε για τα κρούσματα στα σχολεία.