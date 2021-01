Κοινωνία

Σύλληψη του προπονητή που καταγγέλθηκε για βιασμό 11χρονης αθλήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύλληψη του προπονητή έγινε με ένταλμα που εξέδωσε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συνελήφθη, μετά από ένταλμα σύλληψης της εισαγγελίας, για βαριά κακουργήματα, ο προπονητής που καταγγέλθηκε για τον βιασμό αθλήτριας ιστιοπλοΐας, πριν από δέκα χρόνια και όταν η ίδια ήταν 11 ετών.

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι σε βαθμό κακουργήματος και συγκεκριμένα για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια.

Πριν από περίπου δέκα χρόνια, η συγκεκριμένη αθλήτρια, μόλις 11 ετών τότε, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον τότε προπονητή της. Η 21χρονη είναι σήμερα μέλος της Εθνικής Ιστιοπλοϊκής Ομάδας με παγκόσμιες διακρίσεις αλλά και φοιτήτρια. Όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε τον δικό της Γολγοθά.

«Είχαμε πάει, είχαμε ζητήσει περιοριστικά μέτρα. Έπρεπε ή να διαφυλάξουν εμένα οι γονείς μου ή να γίνει ένας διασυρμός σε ένα ολόκληρο χωριό, που θα ήταν πάρα πολύ βαρύ για εμένα, 11 χρόνων. Οπότε αποφασίσαμε να μην το κινήσουμε νομικά, πέρα από το να απευθυνθούμε στο συμβούλιο τότε του Ομίλου, οι οποίοι απλά έθαψαν το θέμα, οι οποίοι απλά κοίταξαν να με διασύρουν σε ένα ολόκληρο χωριό» δήλωσε η αθλήτρια.

«Βιασμός με όλο το νόημα. Ήμουν τότε 11 χρόνων. Ήμουν σε σοκ και αντί να με στηρίζουν, ήθελαν να με καταστρέψουν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Απλά, δεν ήθελα να το περάσει και η οικογένειά μου τότε», είπε πρόσφατα, για πρώτη φορά η ίδια. «Τώρα που έφτασα σε μία ηλικία που μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και πιο πολύ για την οικογένειά μου, δεν δέχομαι κάποια πράγματα και γι' αυτό κάποια πράγματα πρέπει να βγουν στο φως και να αποκατασταθεί όλη η υπόθεση» πρόσθεσε.