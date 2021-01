Κόσμος

Αεροπορική τραγωδία με νεκρούς ποδοσφαιριστές

Η ποδοσφαιρική ομάδα ταξίδευε για αγώνα που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα.

Θρήνος στη Βραζιλία για την ποδοσφαιρική ομάδα Palmas Futebol e Regatas, το αεροσκάφος της οποίας συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τέσσερις από τους παίκτες της ομάδας, της Δ κατηγορίας, έχασαν τη ζωή τους, ενώ νεκρός είναι ο προπονητής τους και ο πιλότους του ιδιωτικού αεροσκάφους, το οποίο κατέπεσε το πρωί στην περιοχή Luzimangues, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Πόρτο Νασιονάλ της Βραζιλίας.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από αυτόπτη μάρτυρα, λίγο πριν τη συντριβή, δείχνει φλόγες να τυλίγουν το αεροσκάφος, ενώ εικόνες από το σημείο δείχνουν μονάχα συντρίμμια.

Η ομάδα επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη Βίλα Νόβα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Κόπα Βέρντε, στην Γκοϊάνια. Ο αγώνας είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Οι ποδοσφαιριστές που έχασαν τη ζωή τους είναι ο Lucas Praxedes, 23 ετών, Guilherme Noe, 28 ετών, Ranule, 27 ετών, και Marcus Molinari, 23 ετών.

Πηγή: globo.com