Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: διαφήμιση του ποδοσφαίρου από τους “Δικέφαλους”

Συναρπαστικό το ντέρμπι στην Τούμπα, με τις δυο ομάδες να τα δίνουν όλα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Χωρίς νικητή (2-2) ολοκληρώθηκε η "μονομαχία" των δυο Δικεφάλων του πρωταθλήματος μετά από ένα ωραίο παιχνίδι, με κυρίαρχο το επιθετικό πνεύμα αλλά και τα πολλά λάθη των γηπεδούχων. Η Ένωση προηγήθηκε δυο φορές, αλλά δεν στάθηκε δυνατή για την κατάκτηση της νίκης, όμως με τον βαθμό της ισοπαλίας διατήρησε την μικρή βαθμολογική διαφορά από τον γηπεδούχο αντίπαλο της σε ένα παιχνίδι με πολλά καλά στοιχεία και αρκετές τελικές προσπάθειες.

Στο 11΄η πρώτη καλή φάση από το ξεκίνημα του αγώνα ανήκει στην ΑΕΚ. Ο Μάρκο Λιβάγια έπιασε δυνατό μακρινό σουτ που όμως δεν αιφνιδίασε τον Ζίφκοβιτς που έδιωξε σε κόρνερ. Από την εκτέλεση του ο Λιβάϊ Γκαρσία κέρδισε την μπάλα αλλά αστόχησε από καλή θέση.

Η ΑΕΚ έχοντας έλεγχο στον αγώνα πήρε και προβάδισμα στο σκορ από το 18'. Ο Λιβάϊ Γκαρσία ξέφυγε εύκολα από τον Περέϊρα έκανε ωραία σέντρα και ο Γεβγέν Σάκχοφ εύκολα προώθησε την μπάλα με σουτ στα δίχτυα της άλλοτε ομάδας του, για το 0-1, επιτυχία που απέφυγε να πανηγυρίσει ο Ουκρανός μέσος.

Σύντομα ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να απαντήσει. Στο 20' από φάουλ του Ζ. Ζίφκοβιτς ο Ινγκασον κέρδισε την κεφαλιά αλλά αστόχησε.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε την ισοφάριση στο 25΄ όταν ο Κρμέντσικ επιχείρησε πλασέ και η μπάλα πριν φτάσει στην γραμμή της άδειας εστίας αποκρούστηκε με ηρωική προσπάθεια από τον Σβάρνα σε κόρνερ.

Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίωρο έδειξε αξιοπρεπή αμυντική λειτουργία και τακτική επιθετικών αιφνιδιασμών. Ο ΠΑΟΚ αντίστροφα είχε πολλά λάθη στον αμυντικό τομέα, ένα των οποίων έφερε και το γκολ του Σάκχοφ αλλά και μια πρωτοβουλία επιθετική που δεν καρποφορούσε. Οι γηπεδούχοι χωρίς καθαρό ανασταλτικό μέσο και με τον Περέϊρα να χάνει μονομαχίες από τον Γκαρσία, έδειχνε αδυναμίες που προβλημάτιζαν την αμυντική του γραμμή και την αγωνιστική του συνοχή. Αντίθετα η ΑΕΚ με καθαρό πνεύμα είχε οργανωμένο αγωνιστικό πλάνο και δημιουργούσε συχνότερες επιθέσεις δημιουργώντας ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Παρ΄όλα αυτα ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Ηταν το 40' όταν από φάουλ του Βιεϊρίνια, ο Ουάρντα έπιασε πρώτη κεφαλιά, ο Αθανασιάδης απέκρουσε προσωρινά και ο Κρέσπο που βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή, με κοντινό σουτ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση (1-1).

Στην ανάπαυλα ο Πάμπλο Γκαρσία έκανε τις επιβεβλημένες παρεμβάσεις στην αμυντική του γραμμή. Περνώντας τον Ροντρίγκο στο ένα άκρο της άμυνας μετέφερε τον Βιεϊρίνια δεξιά και κάλυψε έτσι τις αδυναμίες που παρουσίαζε ο Νορβηγός Περέϊρα. Ομως ούτε αυτή η αλλαγή έφερε σταθερότητα στην αμυντική λειτουργία αφού στο 50΄ από λάθος του Ινγκασον και τυφλή απόκρουση του Κρέσπο, ο Κώστας Γαλανόπουλος σε θέση βολής παραβίασε με σουτ την εστία του Ζίφκοβιτς για το 1-2 γκολ που επιβεβαίωσαν και οι διαιτητές του VAR.

Τα λάθη στην άμυνα του ΠΑΟΚ συνεχίστηκαν και στην επανάληψη και στο 53' από πάσα του Γκαρσία, ο Λιβάγια αστόχησε από εξαιρετική θέση για το τρίτο γκολ σε μια φάση επιβεβαιωτική των μεγάλων αδυναμιών της άμυνας των Θεσσαλονικέων.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε εκ νέου στο 70' με σουτ του Βιεϊρίνια σε μια φάση με περιπέτεια που ξεκίνησε από φάουλ που παραχώρησε ο γκολκίπερ Αθανασιάδης αποκρούοντας την μπάλα από επιστροφή συμπαίκτη του.

Στο 77' από γύρισμα του Τζόλη ο Ουάρντα προσπάθησε να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα χωρίς επιτυχία ενώ το παιχνίδι ως το τέλος συνεχίστηκε με επιθετικές τις δυο ομάδες που επιχειρούσαν για το τρίτο γκολ και τη νίκη.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ πίεσε για τη νίκη αλλά η ΑΕΚ με σωστή αμυντική κάλυψη απέφυγε το τρίτο γκολ που θα ήταν και μοιραίο για την αθηναϊκή ομάδα.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβένος)

Κίτρινες: Ινγκασον, Τζόλης, Ουάρντα, Ελ Καντουρί, Λόπες, Λιβάγια, Μπακάκης,

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Ίνγκασον, Κρέσπο (83' Βαρέλα), Περέιρα (46' Ροντρίγκο Σοάρες), Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Α. Ζίβκοβιτς (73' Αουγκούστο), Ουάρντα (86' Μουργκ), Τζόλης και Κρμέντσικ (83' Σφιντέρσκι).

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης, Σβάρνας, Λάτσι (86΄ Τσινγκρίσνκι), Λόπες, Γαλανόπουλος, Σιμόες, Σάκχοφ (87' Τάνκοβιτς), Λιβάι Γκαρσία (96' Ινσούα), Μάνταλος (71' Σιμάνσκι) και Λιβάγια (71΄Ανσαριφάρντ).