Κόσμος

Πορτογαλία: επανεκλέγεται από τον πρώτο γύρο ο ντε Σόουζα

Η υποψήφια των Σοσιαλιστών, φαίνεται να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση αφήνοντας στην τρίτη τον υποψήφιο της αντισυστημικής δεξιάς.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα επανεκλέγεται από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με τις προβλέψεις τριών τηλεοπτικών καναλιών.

Ο 72χρονος πρόεδρος, πρώην καθηγητής δικαίου που έγινε γνωστός στη χώρα ως πολιτικός σχολιαστής στην τηλεόραση, συγκεντρώνει ποσοστό από 55,5% έως 62%.

Η κυριότερη αντίπαλός του, η πρώην ευρωβουλευτής Άνα Γκόμες συγκεντρώνει ποσοστό 12,2-17,1% και αναμένεται να βρεθεί στη δεύτερη θέση, μπροστά από τον ακροδεξιό υποψήφιο Αντρέ Βεντούρα που οι προβλέψεις του δίνουν ποσοστό 9-14,1%.

Ο ιδρυτής του αντισυστημικού κόμματος Chega («Φτάνει πια»), δεν πέτυχε έτσι τον στόχο του, να βρεθεί δηλαδή στη δεύτερη θέση, ωστόσο το υψηλό ποσοστό του φαίνεται ότι επιβεβαιώνει την άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς στη χώρα.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αργότερα, αφού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Η αποχή εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 50-60%. Το ρεκόρ αποχής για προεδρικές εκλογές χρονολογείται από το 2011 και είναι 53,5%.