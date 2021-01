Οικονομία

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: Υπό σκέψη τα ψώνια με “χρονόμετρο” μέσω εφαρμογής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Γ.Γ. Εμπορίου για το σχέδιο που μελετά η Κυβέρνηση για τις ώρες που θα επιτρέπεται οι πολίτες να κάνουν τις αγορές τους.

Τον προβληματισμό του για τις εικόνες συνωστισμού σε εμπορικούς δρόμους, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η Κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο για τις ώρες που θα επιτρέπεται οι πολίτες να κάνουν τα ψώνια τους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, στο πλαίσιο των μέτρων για τη διαχείριση της πανδημίας.

Είναι λάθος να θεωρούμε ότι στέλνοντας πολλά SMS, ξεγελάμε το σύστημα και το Κράτος, τόνισε ο κ. Σταμπουλίδης, εξηγώντας πως φέρνουμε σε δύσκολη θέση την Πολιτεία που καλείται να λάβει περιοριστικά μέτρα, ενώ συμπλήρωσε πως έχουμε πατριωτική ευθύνη για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου δήλωσε πως ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή e-katanalotis, προκειμένου ο πολίτης να βλέπει στο κινητό του τον διαθέσιμο χρόνο που έχει προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του, επισημαίνοντας όμως ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, όπως είναι ότι ορισμένες ηλικιακές ομάδες δεν έχουν τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουν.