ΕΕ: οι “καλές προθέσεις” της Τουρκίας να γίνουν πράξεις

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και μεταξύ άλλων θα ασχοληθεί με τη στάση της Τουρκίας.

Της Μαρίας Αρώνη

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ θα ενημερώσει το Συμβούλιο για την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες, ενόψει του κρίσιμου, για την Τουρκία, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου.

Ευρωπαϊκές πηγές εκτιμούν ότι μετά από 9 δύσκολους μήνες υπάρχει μια θετική «κινητικότητα» εκ μέρους της Άγκυρας. Τα κράτη-μέλη χαιρετίζουν την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ευελπιστώντας να διατηρηθεί το «θετικό» αυτό βήμα από την πλευρά της Τουρκίας και οι «καλές προθέσεις να γίνουν πράξεις». Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά την αλλαγή στάσης της Άγκυρας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει μόνιμο χαρακτήρα, ή αν θα αποδειχτεί για ακόμη μια φορά περιστασιακή.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να επιβεβαιώσουν ότι οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας παραμένουν στο τραπέζι.

Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Γαλλία έχουν προτείνει πρόσθετα ονόματα για να περιληφθούν στη λίστα των περιοριστικών μέτρων για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει ομοφωνία για την προσθήκη τους. Ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν ότι στο σημερινό Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δεν αναμένεται απόφαση και οι Υπουργοί θα ζητήσουν τη συνέχιση της προετοιμασίας στην αρμόδια ομάδα εργασίας εξωτερικών υποθέσεων (RELEX).

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι η ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων θα είναι υπερφορτωμένη. Θα συζητηθεί η κράτηση του Αλεξέι Ναβάλνι, οι διατλαντικές σχέσεις, η στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια και η προμήθεια σε γειτονικές χώρες της ΕΕ, η κατάσταση των μεταναστών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, οι μελλοντικές σχέσεις ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, η διπλωματία για την κλιματική αλλαγή, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Αίγυπτο, την περιοχή του Κόλπου, το Χονγκ Κόνγκ και η Βενεζουέλα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν τηλεδιάσκεψη και με τον Ιάπωνα ομόλογό τους, Toshimitsu Motegi, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για την περιφερειακή ασφάλεια στην Ασία.