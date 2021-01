Οικονομία

Αναπηρικές συντάξεις και παροχές: Παράταση για την καταβολή τους

Eντατικοποιείται η επίλυση των εκκρεμοτήτων μετά την επαναλειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιείται ο σχεδιασμός του e-EΦKA για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και άλλων προνοιακών παροχών, μετά την επαναλειτουργία των επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Προτεραιότητα έχει δοθεί στην εξέταση περιστατικών που είχαν ακυρωθεί λόγω της αναστολής της λειτουργίας των ΚΕΠΑ εντός του 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και των περιπτώσεων που εισάγονται για πρώτη φορά και αφορούν πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια από τα επιδόματα, βοηθήματα και πάσης φύσεως παροχές που συνδέονται με τη διάγνωση της αναπηρίας.

Η εξέταση των περιστατικών ξεκίνησε ήδη από την περίοδο των Χριστουγέννων στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και έχει επεκταθεί στις υπόλοιπες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Θα ακολουθήσει η νησιωτική Ελλάδα, αμέσως μετά την αποκατάσταση της ομαλότητας στις μετακινήσεις και στη διαμονή του υγειονομικού προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση γίνεται με προηγούμενη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων με τηλεφωνική κλήση, με την οποία ενημερώνονται για την ακριβή ώρα εξέτασής τους, έτσι ώστε να περιορίζεται ο χρόνος αναμονής και να αποτρέπεται ο συνωστισμός.

Σύμφωνα με στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, κατά την περίοδο 21 Δεκεμβρίου-21 Ιανουαρίου, έχουν εξεταστεί 8.583 περιστατικά και έχει εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος όγκος των πρωτοείσακτων περιστατικών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προγραμματιστεί η εξέταση 15.036 περιστατικών μέχρι τις 28/2/2021, με τους ρυθμούς αυτούς αναμένεται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ, η πλήρης αποκατάσταση της ροής εξέτασης των περιστατικών εντός του Μαρτίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να καλυφθούν στο σύνολο τους οι δικαιούχοι των πάσης φύσεως επιδομάτων και παροχών, των οποίων η συνέχιση χορήγησης συνδέεται με την διαδικασία επανεξέτασης από τα ΚΕΠΑ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και της αρμόδιας Υφυπουργού, Δόμνας Μιχαηλίδου, παρατείνεται η καταβολή τους μέχρι την 30ή Απριλίου 2021.

Σημειώνεται τέλος ότι κατά το 2020, παρά το lockdown και την αναστολή λειτουργίας των επιτροπών επί 3,5 μήνες, εξετάστηκαν από τα ΚΕΠΑ 166.204 αιτήματα ανά την επικράτεια (ξεπερνώντας τη σχετική επίδοση προηγουμένων ετών), με πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.