Life

Ο Τανιμανίδης στο “Πρωινό”: Η “Φάρμα”, τα δίδυμα και η παρέμβαση της μητέρας του (βίντεο)

Ο Σάκης Τανιμανίδης στο "τιμόνι" της παρουσίασης του ριάλιτι επιβίωσης. Τι είπε για τα μωρά που περιμένει με την Χριστίνα Μπόμπα. Πώς έμαθε η μητέρα του την διπλή εγκυμοσύνη της νύφης της.