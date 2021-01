Οικονομία

Εντός της εβδομάδος οι πληρωμές επιδομάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες επιχειρήσεις και ιδιώτες θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Του Νίκου Ρογκάκου

Φουλ τι μηχανές έχουν βάλει στο υπουργείο Οικονομικών, για να προλάβουν εντός της εβδομάδος να πληρώσουν μία σειρά επιδόματα στους δικαιούχους, που τα περιμένουν ως «μάννα εξ ουρανού» για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για την Επιστρεπτέα 5 η ΚΥΑ ενδεχομένως και σήμερα να υπογραφεί, ώστε οι πληρωμές να αρχίσουν από την Τετάρτη 27/1.

Παράλληλα μέχρι το τέλος της εβδομάδας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η καταβολή των ποσών για το επίδομα θέρμανσης ενώ βέβαια εντός της εβδομάδας θα πρέπει να γίνει και ο δεύτερος γύρος της καταβολής των αποζημιώσεων περίπου για τη μείωση των ενοικίων του Νοεμβρίου. Ουσιαστικά αυτά τα ποσά αναμένεται να «ντοπάρουν» κάπως την αγορά που ήδη κινείται λόγω των εκπτώσεων αλλά και των «συνδρόμων στέρησης» των καταναλωτών.

Να σημειωθεί ότι την ικανοποίησή του για την κίνηση στην αγορά αλλά και για την τήρηση των κανόνων εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του σε εμπορικούς δρόμους του Χαλανδρίου και της Αγίας Παρασκευής. Ο υπουργός σημείωσε ότι θα συνεχίσει τις επισκέψεις του σε εμπορικούς δρόμους.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός έγραψε: «Σήμερα στις αγορές του Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής. Άπαντες φορούν μάσκα, τα μαγαζιά τηρούν τα μέτρα, σε ορισμένα σημεία υπάρχει συνωστισμός. Αν φοράμε όλοι τις μάσκες μας και προσέχουμε είμαι αισιόδοξος. Η κίνηση ήταν αρκετά καλή. Θα συνεχίσω τις επισκέψεις μου».

Οι πληρωμές

1.Εκκίνηση πληρωμών της Επιστρεπτέας προκαταβολής 5, όπου συνολικά υποβλήθηκαν 732.000 αιτήσεις. Βέβαια σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σχετική επεξεργασία που έχει γίνει, ένας αριθμός σχεδόν 280.000 - 300.000 φαίνεται να μένει εκτός με βάση το κριτήρια της μείωσης τζίρου κατά 20%. Οριστικά βέβαια θα φανεί από τα κριτήρια που τελικά θα κλειδώσουν στην ΚΥΑ και κατά πάσα πιθανότητα θα αφορούν και στον αριθμό των εργαζόμενων πέρα από τις μειώσεις τζίρων. Πάντως τα ελάχιστα ποσά στήριξης θα είναι και πάλι στα 1000 ευρώ και το 50% θα είναι μη επιστρεπτέο. Να σημειωθεί ότι με βάση τον αρχικό υπολογισμό του Υπ. Οικονομικών περίπου 400.000 αναμενόταν ότι θα ενταχθεί στο μέτρο. Η ολοκλήρωση των κατανομών προβλέπεται να έχει γίνει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου

2.Επιπλέον σήμερα εκτιμάται ότι θα εκδοθεί και η δεύτερη υπουργική απόφαση για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει το πράσινο φως για τις πληρωμές στους λογαριασμούς των δικαιούχων, που πλέον έχουν καθοριστεί με ένα νέο σύστημα στη βάση των περιοχών και οικισμών που διαμένουν. Να σημειωθεί ότι το 50% περίπου του επιδόματος θέρμανσης θα χορηγηθεί από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και μέχρι τα τέλη του μηνός. Το ύψος του επιδόματος για τους, συνολικά, 692.879 δικαιούχους κινείται από 80 και φτάνει τα 650 ευρώ ανάλογα το νοικοκυριό. Μάλιστα φέτος πέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης, επιδοτείται και η αγορά φυσικού αερίου και υγραερίου, ενώ σε οικισμούς με λιγότερους από 2.500 κατοίκους καλύπτεται και η αγορά καυσόξυλων και πέλετ. Συνολικά, το ποσό που θα διατεθεί για το επίδομα από τον κρατικό προϋπολογισμό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 100 εκατ. ευρώ.

3.Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να γίνει και ένας νέος κύκλος καταβολών στους λογαριασμούς ιδιοκτητών που τους «κουρεύτηκαν» τα ενοίκια Νοεμβρίου. Ήδη ΑΑΔΕ ελέγχει τις σχετικές δηλώσεις των ιδιοκτητών, επισημαίνει ελλείψεις και ζητά συμπληρωματικά στοιχεία. Ουσιαστικά αυτές οι πληρωμές είναι ενταγμένες στον πρώτο κύκλο πληρωμών που έχει ξεκινήσει από τις 18 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Ο δεύτερος κύκλος θα ξεκινήσει την «επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου», δηλαδή την 1η Φεβρουαρίου για τα ενοίκια Νοεμβρίου. Θα αφορά όσους δεν πληρώθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο είτε γιατί εντοπίστηκαν λάθη ή ελλείψεις στις δηλώσεις «Δηλώσεις Covid» ή στο Ε9, είτε γιατί δεν έχει δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός στο Taxinet. Με βάση πληροφορίες σε περίπου 60.000 περιπτώσεις δεν έχει δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) ή υπάρχουν λάθη στις δηλώσεις COVID. Η ΑΑΔΕ από την πλευρά της με προσωποποιημένο μήνυμα έχει ενημερώσει προκειμένου να δηλώσουν οι δικαιούχοι τον αριθμό ΙΒΑΝ ή για άλλα λάθη όπως π.χ, για ασυμφωνία μεταξύ τους ονόματος του κύριου δικαιούχου του λογαριασμού με το δηλωμένου ΙΒΑΝ και του ιδιοκτήτη του ακινήτου (εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος). Γι΄ αυτό και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέχουν τα Mail τους για να ενημερωθούν για τυχόν παραλείψεις.