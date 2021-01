Πολιτική

Διερευνητικές επαφές Ελλάδας - Τουρκίας: τρεις ώρες κράτησε η συζήτηση

Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας, με την ελληνική αποστολή να αποχωρεί.

Οι συνομιλίες κράτησαν λίγο περισσότερο από τρεις ώρες, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την «Καθημερινή», οι Έλληνες διπλωμάτες θα αποχωρήσουν από την Κωνσταντινούπολη στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Όπως ήταν γνωστό η ελληνική πλευρά προσήλθε στις συνομιλίες, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, με αντικείμενο συζήτησης μόνο την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα, χωρικά ύδατα).

Το θέμα μονοπωλεί αυτή την ώρα το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ενώ αναμένεται και ανακοίνωση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος και στενός συνεργάτης του προέδρου της Τουρκίας, γεγονός που σηματοδοτούσε την έμμεση παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τραπέζι των συνομιλιών.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι οι διερευνητικές επαφές δεν είναι διαπραγματεύσεις και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα,