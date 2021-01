Κόσμος

Μπορέλ για Τουρκία: απαιτείται δέσμευση για εποικοδομητικό διάλογο

Τι είπε για την συμπλήρωση της λίστας με τις κυρώσεις από την ΕΕ, τις διερευνητικές επαφές και το Κυπριακό, μετά το τέλος του Συμβουλίου των ΥΠΕΞ της Ένωσης.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Ως «σημαντικό βήμα» προς την κατεύθυνση του διαλόγου και της συνεργασίας με την Τουρκία, χαρακτήρισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

«Οι Υπουργοί Εξωτερικών επιβεβαίωσαν τη σημασία η Τουρκία να δεσμευτεί σε ένα εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία. Οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας και Τουρκίας είναι σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», είπε ο Ζοζέπ Μπορέλ, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες παρέχουν «ισχυρή βάση» για τη διευθέτηση των θαλάσσιων διενέξεων, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Εξάλλου, ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε τη σημασία επανέναρξης των συνομιλιών για τη διευθέτηση του Κυπριακού, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτό θα συμβεί το συντομότερο δυνατό – ενδεχομένως ως το τέλος Φεβρουαρίου. Πρόσθεσε, δε, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να μετάσχει ως παρατηρητής στις συνομιλίες αυτές.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στην Τουρκία, τις επόμενες εβδομάδες, υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, αλλά και ενόψει της έκθεσης που πρέπει να υποβάλει ο ίδιος και η Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Ερωτηθείς πότε θα προστεθούν νέα ονόματα στη λίστα με τις κυρώσεις για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, ο Ζοζέπ Μπορέλ απάντησε «αυτή είναι η δουλειά μας», «η λίστα δεν είναι έτοιμη, αλλά δεν την έχουμε βάλει στην άκρη, η δουλειά συνεχίζεται».

Κληθείς, τέλος, να αναφερθεί στις συνομιλίες του με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες, ο Ζοζέπ Μπορέλ είπε ότι συζήτησαν για όλα τα θέματα που ταλαιπώρησαν τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας το 2020 και συμφώνησαν στην ανάγκη να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες και να εξετάσουν καλύτερους τρόπους για συνεργασία και καλύτερη γειτονία.

«Με χαρά μπορώ να πω σήμερα ότι οι ενοχλήσεις που είδαμε το περασμένο καλοκαίρι και το φθινόπωρο, τώρα πια έχουν σταματήσει. Δεν υπάρχουν τουρκικά πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες και συμφωνήσαμε ότι και οι δύο πλευρές, ΕΕ και Τουρκία, θα διατηρήσουν αυτό το θετικό μομέντουμ, προκειμένου να φτάσουμε σε συμφωνίες. Σήμερα ξεκίνησαν οι διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδας και Τουρκίας και ελπίζουμε ότι τέλος Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν και οι συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού. Η ανησυχία μου είναι να διατηρηθεί αυτό το μομέντουμ για όλα τα θέματα που μας ταλαιπώρησαν το 2020. Θα πρέπει να διατηρηθεί η ηρεμία για να έχουμε μια καλή ατμόσφαιρα», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.