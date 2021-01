Αθλητικά

Άρης: στη Θεσσαλονίκη ο Μήτρογλου

Ο 33χρονος Έλληνας επιθετικός έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη και αναμένεται εντός των προσεχών ωρών η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας τους.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε λίγο πριν τις 5:00 το απόγευμα της Δευτέρας (25/1) ο Κώστας Μήτρογλου. Ο 33χρονος Έλληνας επιθετικός έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη και αναμένεται εντός των προσεχών ωρών η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών που θα είναι διάρκειας 18 μηνών.

Μίας συνεργασίας που έσπευσε να χαιρετίσει με τα καλύτερα λόγια ο προπονητής των «κίτρινων», Άκης Μάντζιος, μιλώντας εν όψει της αναμέτρησης απέναντι στην ΑΕΛ (Τρίτη 26/1, 19:30 - «Κλεάνθης Βικελίδης), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League. «Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αρνητικό. Η πορεία του Μήτρογλου τα λέει όλα. Είναι ένας επιθετικός που έχει έφεση στο γκολ. Είναι μία μεγάλη μεταγραφή, τον περιμένουμε και είμαστε σίγουροι πως θα μας βοηθήσει πολύ» τόνισε σχετικά ο 51χρονος που το Σάββατο στο 1-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη έφτασε τις 100 νίκες ως προπονητής.

Και στη συνέχεια σχολίασε για το αυριανό ματς με τους «βυσσινί»: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Πρέπει να παρουσιαστούμε πολύ σοβαροί». «Για εμάς το πρόβλημα είναι η επιβάρυνση κυρίως λόγω γηπεδικών συνθηκών. Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που κατά την άποψή μου αδικείται από τη θέση της στη βαθμολογία» είπε ο Μάντζιος και προσέθεσε για την πρόσφατη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των Θεσσαλών (σ.σ. Τζιανλούκα Φέστα αντί Γιάννη Τάτση): «Η ΑΕΛ έχει νέο προπονητή. Δεν έχουμε πολλά δείγματα όσον αφορά τη δουλειά του. Σίγουρα θέλει τον χρόνο του, αλλά θα είναι παιχνίδι που πρέπει να έχουμε υπομονή, πειθαρχία και σοβαρότητα για να το κερδίσουμε».