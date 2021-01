Αθλητικά

ΑΕΚ: “Διαζύγιο” σε... αναμονή με Λιβάγια

Hγεμονική πρόταση απέρριψε ο Κροάτης στράικερ. Τι αποφασίζει ο Χιμένεθ.

Ο Μάρκο Λιβάγια αποφάσισε να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του, το καλοκαίρι που το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται. Σήμερα ο Κροάτης με τον μάνατζέρ του Βιτσέντσο Καβαλιέρε πραγματοποίησαν την καθοριστική συνάντηση με τον Παναγιώτη Κονέ στην οποία είπαν «όχι» στην τελική πρόταση της ΑΕΚ για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με κλιμακωτές αποδοχές 4.000.000 ευρώ, συν τα μπόνους.

Ο Κονέ ευχαρίστησε τον 28χρονο στράικερ και ευχήθηκε καλή τύχη στο υπόλοιπο της καριέρας του. 'Αγνωστο παραμένει πώς θα αντιμετωπιστεί ο Λιβάγια έως το τέλος της σεζόν. Αν δηλαδή θα τεθεί στο περιθώριο ή αν θα χρησιμοποιείται κανονικά. Μάλλον το πρώτο, αλλά είναι κάτι που θα συναποφασίσουν ο Μανόλο Χιμένεθ και οι διοικούντες την ΠΑΕ.

Έτσι, ο Μάρκο Λιβάγια αποχωρεί έχοντας γράψει το όνομά του στη χρυσή βίβλο της ΑΕΚ, ως ένας από τους καλύτερους ξένους που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας στην 97χρονη Ιστορία της. Αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2017 σε ηλικία 24 ετών από τη Λας Πάλμας και κάθε χρόνο με τα «κιτρινόμαυρα» κατέρριπτε τα ατομικά του ρεκόρ σε γκολ και ασίστ. Παίκτης με τεράστια συμβολή τη σεζόν 2017/18 όπου η Ένωση κατέκτησε το πρωτάθλημα και πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη.