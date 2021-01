Κοινωνία

Τι “φέρνει” το νέο κύμα κακοκαιρίας

Τα φαινόμενα που αναμένονται στη χώρα. Πότε θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να σημειώνονται από σήμερα το πρωί, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου κύματος κακοκαιρίας κατά το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι οι χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου αρχικά της Βόρειας Ελλάδας (ακόμη και σε πεδινά τμήματα της Θράκης, κυρίως στον Έβρο), οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των δέκα έως 12 βαθμών μέσα σε μόνο οκτώ έως 12 ώρες και οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη.

Απόψε αναμένονται χιονοπτώσεις σε χαμηλό υψόμετρο στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, αλλά και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπάρχει επίσης πιθανότητα για περιοδικές χιονοπτώσεις σε περιοχές της Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με χαμηλό υψόμετρο.