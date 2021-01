Οικονομία

Έξοδος στις αγορές με 10ετές ομόλογο

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες για την έκδοση τίτλου στις αρχές του έτους/

Του Νίκου Ρογκάκου

Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με νέο 10ετές ομόλογο.

Έτσι, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες, που έλεγαν ότι η Ελλάδα θα κάνει την πρώτη της έξοδο στις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες του Ιανουαρίου.

Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η άντληση ρευστότητας με χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήττονται από την πανδημία.

Το πρώτο ομόλογο του 2021 θα είναι 10ετές και ως σύμβουλοι έκδοσης ορίστηκαν διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και μία ελληνική τράπεζα.