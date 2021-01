Πολιτική

Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: ασκούμε πιέσεις για περισσότερα εμβόλια

Ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι ακόμα ένα εμβόλιο θα προστεθεί σύντομα στη φαρέτρα μας κατά του κορονοϊού. Να παραμείνει η χώρα σε εγρήγορση ζήτησε η Κ. Σακελλαροπούλου.

Την ικανοποίηση του για την εξέλιξη της επιχείρησης «Ελευθερία», ήτοι την πορεία του εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού στην χώρα μας, αλλά και την επαναβεβαίωση της εξαιρετικά προσεκτικής κυβερνητικής προσέγγισης, αναφορικά με τη σταδιακή απελευθέρωση πεδίων της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που έγινε δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε την κ. Σακελλαροπούλου και για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίσπευση της προμήθειας των εμβολίων, ενώ δεν παρέλειψε να χαιρετίσει την έως τώρα σημαντική ανταπόκριση των πολιτών στο ραντεβού για τον εμβολιασμό.

"Η διαδικασία των εμβολιασμών προχωράει πολύ ικανοποιητικά. Χθες, εμβολιάσαμε σχεδόν 20.000 συμπολίτες μας. Σήμερα, το αργότερο αύριο, εκτιμώ ότι θα φτάσουμε στους 200.000 εμβολιασμούς. Και βέβαια, όπως έχω πει πολλές φορές, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερους, πλην όμως είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τον αριθμό των εμβολίων που παίρνουμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών διαδικασιών αγορών. Έχουμε ασκήσει μεγάλη πίεση στις εταιρείες να τιμήσουν τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε και ένα ακόμα εμβόλιο το οποίο πιστεύω ότι θα εγκριθεί από τον ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων και θα προστεθεί στη φαρέτρα των εμβολίων" τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε πάρα πολύ σωστή τη στρατηγική να διαφυλαχθεί η δεύτερη δόση, ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτοί που θα εμβολιαστούν θα μπορούν να κάνουν τη δεύτερη δόση εντός των χρονικών ορίων για τα οποία τα εμβόλια έχουν πάρει έγκριση. "Άλλες ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν μια διαφορετική στρατηγική και καθώς δεν έχουν αυτή τη στιγμή εμβόλια, γιατί υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία" σημείωσε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι το εμβόλιο σύμφωνα με τους ειδικούς, προστατεύει όταν έχουν γίνει και οι δύο δόσεις. "Δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητά του, όταν έχει γίνει μια μόνο δόση, γι΄ αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ στο να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα".

Χαρακτήρισε πολύ συγκινητικές τις εικόνες των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι προσήλθαν με εντυπωσιακή συνέπεια στην τήρηση των ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα. "Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που απέδειξε ότι η ελπίδα δεν έχει ηλικία. Και αυτή είναι η διαγενεακή αλληλεγγύη πάνω στην οποία στηρίζεται κάθε πολιτεία και κάθε κοινωνία η οποία επιδεικνύει σεβασμό ειδικά προς τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας και γίνεται πράξη στη χώρα μας. Οπότε είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος στο μέτωπο αυτό, αλλά κάθε μέρα θα παρατηρούμε τα δεδομένα, θα τα θέτουμε στη διάθεση των ειδικών και αυτοί παίρνουν πάντα τις τελικές αποφάσεις".

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός, αφού υπογράμμισε τον βαρύνοντα πολιτικό συμβολισμό του νέου έτους, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, αναφέρθηκε εκτενώς και στην κυβερνητική στρατηγική σταδιακής άρσης της καραντίνας σε σχέση με το επίπεδο της επιδημιολογικής καμπύλης: «Είναι η πρώτη επίσημη συνάντησή μας το 2021, στα πλαίσια της τακτικής μας ενημέρωσης. Ένα έτος τόσο σημαντικό και τόσο εμβληματικό, καθώς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Κι ένα έτος, βέβαια, το οποίο έχει ξεκινήσει με τη χώρα να συνεχίζει να δίνει τη μάχη στο μέτωπο της πανδημίας. Είναι από τη μια εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα.

Γι΄ αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή και βέβαια διαρκής, εβδομαδιαία ανάλυση από τους επιδημιολόγους των επιπτώσεων της σταδιακής χαλάρωσης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Μπορώ να σας πω ότι προφανώς όλοι υποδεχθήκαμε το άνοιγμα της αγοράς με ικανοποίηση, ειδικά οι επαγγελματίες, οι οποίοι είδαν αυξημένους τζίρους. Παρά τις εικόνες συνωστισμού που είδαμε, θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχε συμμόρφωση και από τους πολίτες, αλλά και από τους επαγγελματίες, κάτι το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν θα έχουμε πρόσθετα προβλήματα. Δρομολογείται το άνοιγμα των σχολείων -των γυμνασίων και των λυκείων. Όλα αυτά, όμως, αυξάνουν συνολικά την κινητικότητα, άρα και τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού. Αν προσθέσετε σε αυτό και το γεγονός ότι οι επιστήμονες ανησυχούν, και δικαιολογημένα, για τις νέες μεταλλάξεις που φαίνεται να έχουν αυξημένη μεταδοτικότητα, αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μελετάμε κάθε βήμα πολύ προσεκτικά και να αφήνουμε χρόνο από το ένα βήμα στο επόμενο για να αξιολογούμε τις επιπτώσεις στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας»

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τόνισε ότι η επαγρύπνηση έναντι της πανδημίας του κορονοιού θα πρέπει να είναι διαρκής, καθώς, όπως είπε, «ο ιός είναι μία συνεχής και ενεργή απειλή», ενώ χαρακτήρισε "συγκινητική» την προθυμία των πολιτών να εμβολιαστούν, ευελπιστώντας ότι οι δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην παράδοση των δόσεων των εμβολίων θα είναι προσωρινές: «Πράγματι κύριε Πρόεδρε τα ως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η χώρα μας είναι συγκριτικά σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση γιατί ο ιός είναι μια συνεχής και ενεργή απειλή. Είναι πράγματι αναγκαίο, όπως το είπατε και εσείς, το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και των σχολείων να γίνει με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα, αυτή που επιδείξαμε ως τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο ώστε αυτό το στοίχημα να το κερδίσουμε για το καλό όλης της κοινωνίας. Είναι συγκινητική η προθυμία με την οποία προσέρχονται οι ηλικιωμένοι συμπατριώτες μας να εμβολιαστούν. Παραδίδουν ένα μάθημα ανθρωπιάς και ευθύνης σε όλους και ελπίζω ότι το παράδειγμά τους θα το ακολουθήσουν όλοι οι συμπολίτες μας ακόμα και αυτοί που εξακολουθούν να αρνούνται την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Ελπίζω ότι θα είναι προσωρινές οι δυσκολίες στην παράδοση των εμβολίων, ώστε να καταφέρουμε και εμείς, μαζί με όλη την Ευρώπη μέσα στους επόμενους μήνες, να φτάσουμε στην ανοσία της κοινότητας. Όπως φαίνεται, είναι η μόνη μας άμυνα απέναντι στην πανδημία αυτή τη στιγμή».