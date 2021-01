Κοινωνία

Εξάρθρωση σπείρας που έκλεβε ηλικιωμένους με τη μέθοδο της απασχόλησης

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, αναζητείται άλλο ένα. Πώς δρούσε η σπείρα.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τέσσερις Έλληνες, κατηγορούμενοι ως μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, ληστεία και απάτη με υπολογιστή. Συγκατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση τυγχάνει και άλλο ένα άτομο, που ταυτοποιήθηκε και αναζητείται.

Στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας, για τη δράση εγκληματικής ομάδας που προέβαινε συστηματικά σε διακεκριμένες κλοπές από οικίες όπου διέμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα, συστήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς για τον εντοπισμό των μελών της και την πλήρη αποδόμησή της.

Το πρωί της Παρασκευής, εντοπίσθηκε στην περιοχή της Κηφισιάς, ύποπτο όχημα με 4 επιβάτες. Στον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν σε ειδική κρύπτη στην ταπετσαρία του αυτοκινήτου, πάνω από τα καθίσματα, χρηματικό ποσό και δύο χρυσά δαχτυλίδια (βέρες).

Το όχημα με τους επιβάτες οδηγήθηκε στο Τ.Α. Κηφισιάς, όπου διαπιστώθηκε ότι τα ανωτέρω κατασχεθέντα τα είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από κάτοικο της περιοχής, με τη μέθοδο της απασχόλησης και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του Δήμου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η εγκληματική ομάδα είχε διαρκή, δομημένη και με διακριτούς ρόλους δράση και δραστηριοποιούνταν σε κλοπές, κυρίως με τη μέθοδο της απασχόλησης, από σπίτια όπου διέμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Η συμμορία αναλάμβανε δράση πρωινές και μεσημβρινές ώρες, κινούμενη με οχήματα ιδιοκτησίας τους ή μισθωμένα από εταιρείες ενοικιάσεων, σε ομάδες τουλάχιστον τριών ατόμων. Αφού περιφέρονταν σε διάφορες περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής και του κέντρου των Αθηνών, εντόπιζαν τους στόχους τους, κυρίως μονοκατοικίες όπου διέμεναν αποκλειστικά άτομα μεγάλη ηλικίας.

Ακολούθως, μετέβαιναν σε αυτές και είτε παραβίαζαν με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων κύριες εισόδους, μπαλκονόπορτες ή παράθυρα όταν απουσίαζαν οι ένοικοι, είτε προφασιζόμενοι ότι το όχημα τους υπέστη μηχανική βλάβη ή προσποιούμενοι τους υπαλλήλους Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή του Δήμου, κάποιοι εξ’ αυτών απασχολούσαν τους ενοίκους στους εξωτερικούς χώρους και τα υπόλοιπα μέλη εισέρχονταν στα σπίτια.

Ερευνούσαν επισταμένα όλους τους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφή. Ακόμη, καθώς και τραπεζικές κάρτες, με τη χρήση των οποίων πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε διάφορα καταστήματα.

Ακόμη, στην περίπτωση που οι κατηγορούμενοι δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία ενοίκων εντός των οικιών, δεν εγκατέλειπαν την προσπάθεια και με τη χρήση σωματικής βίας τους ακινητοποιούσαν, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγκληματική τους πράξη.

Αμέσως μετά την κλοπή, τοποθετούσαν τα κλοπιμαία στην ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη εντός του “επιχειρησιακού” αυτοκινήτου και διέφευγαν.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς με τη συνδρομή και του Τμήματος Ασφαλείας Παλλήνης, εξιχνιάσθηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών και μία περίπτωση ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων μελών της εγκληματικής ομάδας συνεχίζεται.