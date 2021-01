Οικονομία

Με πιστοποιητικό εμβολιασμού στην Ελλάδα οι Σέρβοι τουρίστες

Συμφωνία του υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, με την ομόλογο του της Σερβίας Τατιάνα Μάτιτς.

Την πρώτη συμφωνία για την είσοδο σε επισκέπτες με πιστοποιητικό εμβολιασμού έκανε η Ελλάδα με τη Σερβία, λίγες μέρες μετά το «όχι» των ηγετών της Ε.Ε. στη σχετική πρόταση Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη Κορυφής.

Όμως καθώς η Σερβία, από την οποία πολλοί επιλέγουν να περάσουν τις διακοπές τους στη χώρα μας, δεν δεσμεύεται από το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., προχώρησε σε συμφωνία με την Ελλάδα.

Σε τηλεδιάσκεψη του Έλληνα υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, με την ομόλογο του της Σερβίας Τατιάνα Μάτιτς, συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που θα καθορίζει τον τρόπο εισόδου των Σέρβων τουριστών το ερχόμενο καλοκαίρι.

Με βάση το ανακοινωθέν που εξέδωσε το σερβικό υπουργείο Τουρισμού από την 1η Μαΐου έως την 1η Οκτωβρίου όλοι οι υπήκοοι της Σερβίας θα μπορούν να επισκεφθούν την Ελλάδα εφόσον φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού. Όποιοι δεν έχουν το σχετικό πιστοποιητικό θα μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα μόνο με την επίδειξη αρνητικού PCR τεστ ή τεστ αντιγόνων.

Το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και για τους Έλληνες που επισκέπτονται την Σερβία.

«Το άνοιγμα των ελληνικών συνόρων για τους πολίτες μας κατά τη θερινή περίοδο θα είναι μια συμβολική εικόνα της πλήρους ομαλοποίησης της ζωής μας, και αποτελεί επιβεβαίωση της βαθιάς και αληθινής φιλίας και των εξαιρετικών διμερών σχέσεων μεταξύ της Σερβίας και της Ελλάδας» δήλωσε η Τατιάνα Μάτιτς μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης με τον Χάρη Θεοχάρη.