Οικονομία

Άννα Διαμαντοπούλου: Στον τελικό γύρο για την ηγεσία του ΟΟΣΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώην Επίτροπος και Υπουργός είναι μεταξύ των υποψηφίων για τον επόμενο ΓΓ του Οργανισμού. Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Μεγάλη επιτυχία για την Άννα Διαμαντοπούλου και την Ελλάδα, καθώς η πρώην Επίτροπος της ΕΕ και Υπουργός πέρασε ακόμα έναν γύρο αξιολόγησης και προκρίθηκε στην τελική 5αδα υποψηφίων για το αξίωμα του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Το μέγεθος της επιτυχίας γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε αυτόν τον γύρο αξιολόγησης απέσυραν την υποψηφιότητά τους η εν ενεργεία Πρόεδρος της Εσθονίας, ο μέχρι πριν λίγους μήνες Υπουργός Οικονομικών του Καναδά και ο τέως Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Τσεχίας.

Υπενθυμίζεται ότι στον προηγούμενο γύρο είχαν αποσυρθεί οι υποψήφιοι της Πολωνίας, της Τσεχίας και των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ανάδειξης του επόμενου ΓΓ του ΟΟΣΑ θα ολοκληρωθεί μέχρι την 5η Μαρτίου.