Σκυλακάκης: Υπάρχει δημοσιονομική ασφάλεια, αλλά πιεζόμαστε

Ο υφυπουργός Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης της Οικονομίας και την υγειονομική κρίση που γίνεται οικονομική.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η πανδημία και τα δημοσιονομικά της χώρας.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί απορρίφθηκαν σχεδόν οι μισές αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, εξήγησε πως «από τις 700.000 και πλέον αιτήσεις, οι 260.000 παρουσίασαν αύξηση τζίρου και κάποιες λίγες είχαν τεχνικά προβλήματα».

Ο υφυπουργός εξήγησε πως «το κριτήριο ήταν συνολικό για το 4μηνο» και όχι μόνο για το διάστημα που ήταν κλειστά τα μαγαζιά και υπενθύμισε ότι πριν από το lockdown του Νοεμβρίου δόθηκε η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως τζίρου.

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει περιθώριο για διόρθωση, είπε πως το ενδεχόμενο θα εξεταστεί αφού διατεθούν τα χρήματα στους αιτούντες.

Οι εργαζόμενοι «καλύπτονται με τις αναστολές», σημείωσε ο Θ.Σκυλακάκης και δήλωσε πως «οι άνθρωποι δεν πρέπει να αγωνιούν. Στο βαθμό που έχουμε τη δυνατότητα, θα ανταποκριθούμε. Όσο περνά ο καιρός αυτό όμως δυσκολεύει».

Και προειδοποίησε πως «οι επόμενοι 2-3 μήνες είναι κρίσιμοι. Αν πάμε σε νέο lockdown, είναι πολύ κοστοβόρο», ενώ αναγνώρισε την κούραση της κοινωνίας.

Είναι «σαφές ότι κομμάτι του πληθυσμού έχει υποστεί δυσανάλογο πλήγμα», απάντησε ερωτηθείς αν θα υπάρξει προσαρμογή των τεκμηρίων, τονίζοντας πως «δεν είναι της παρούσης», αλλά συμπλήρωσε πως «η κυβέρνηση λειτουργεί με δικαιοσύνη και λογική. Και όταν υπάρχουν θέματα, προσαρμόζεται στη λογική».

Ως παράδειγμα αυτής της προσαρμογής έδωσε τη ρύθμιση για υποχρεωτική δαπάνη του 30% του εισοδήματος, που δεν θα ισχύσει για τις δηλώσεις του 2020.

«Υπήρξε καθυστέρηση με τα ενοίκια»

Ο υφυπουργός Οικονομικών αναγνώρισε πως «έχουν δίκιο οι ιδιοκτήτες» για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των ενοικίων».

Ανακοίνωσε μάλιστα πως τα ενοίκια του Νοεμβρίου θα καταβληθούν τώρα, τα ενοίκια του Δεκεμβρίου θα πληρωθούν Φεβρουάριο και το Μάρτιο θα καταβληθούν τα ενοίκια του Ιανουαρίου.

«Λύθηκαν οι αδυναμίες που υπήρχαν στο σύστημα, το μόνο που μας χρειάζεται είναι ένα 15νθημερο να γίνουν οι τις αιτήσεις – διορθώσεις».

Χαρακτήρισε μάλιστα «πλασματικό» το ποσοστό 80% της καταβολής, αφού το 60% είναι αφορολόγητο «και στην ουσία καλύπτεται η χασούρα».

Για τις επιχειρήσεις που δεν θα πληρώσουν καθόλου ενοίκιο για τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, είπε ότι «περιλαμβάνονται και αυτές του λιανεμπορίου» και προανήγγειλε ότι θα βγει σχετική λίστα με ΚΑΔ.

«Η απόφαση για παράταση αναστολών θα ληφθεί όταν δούμε περίπου πότε τελειώνει η πανδημία», σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση και αναγνώρισε πως «προφανώς πρέπει να ρυθμιστεί, έχουμε όμως πολύ μεγάλη ανασφάλεια δημοσιονομική γιατί δεν ξέρουμε πόσο ανοιχτή θα έχουμε την αγορά».

Οι εκκρεμείς συντάξεις

«Υπάρχουν οι πόροι για τις 300.000 εκκρεμείς συντάξεις», διαβεβαίωσε και επανάλαβε ότι, «το πρόβλημά μας είναι τεχνικό κι αυτό είναι κάτι που έχουμε πει και με τους θεσμούς.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι δική μου ευθύνη και προσωπικά πιέζω για να δοθούν αυτές οι συντάξεις», τόνισε σχετικά.

Όσο αφορά στα αναδρομικά, τόνισε ότι, «οι αποφάσεις των δικαστηρίων εκτελούνται και πως ό,τι αποφάσεις βγάζει το δικαστήριο, θα υλοποιηθούν».

Τέλος, ο υφυπουργός Οικονομικών απεύθυνε μήνυμα – έκκληση προς τους πολίτες λέγοντας πως «υπάρχει δημοσιονομική ασφάλεια, αλλά είμαστε ένα χρόνο που πιεζόμαστε. Έχουμε δώσει 24 δισ. σε σχέση με τα διαθέσιμα, έχουμε δανειστεί 24 δισ. μόνο το 2020 και θα έχουμε πρόβλημα το 2021 και γι’αυτό πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί, γιατί η υγειονομική κρίση γίνεται οικονομική».