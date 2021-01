Life

Lockdown: “Βάλσαμο” στην κλεισούρα τα φυτά στο σπίτι

Διεθνής έρευνα με τη συμμετοχή και Ελλήνων ερευνητών για την επίδραση των φυτών στην ψυχολογία των ανθρώπων.

Η ύπαρξη φυτών στο σπίτι έχει πολύ θετική επίδραση στην ψυχολογία των ανθρώπων στη διάρκεια του lockdown λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με μία διεθνή έρευνα από Έλληνες και ξένους ερευνητές.

Η έρευνα από επιστήμονες στην Ελλάδα (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης), την Ισπανία (Πανεπιστήμιο Σεβίλλης), την Ιταλία (Πανεπιστήμιο Γένοβας) και τη Βραζιλία (Ομοσπονδιακό Επαρχιακό Πανεπιστήμιο Περναμπούκο), η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Urban Forestry and Urban Greening», συμπεριέλαβε 4.205 ανθρώπους σε 46 χώρες κατά το πρώτο πανδημικό κύμα της άνοιξης. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Μαρία Καλτσίδη (Πανεπιστήμιο Σεβίλλης), καθώς και ο Παναγιώτης Νεκτάριος και ο Γιώργος Μαρκάκης (από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων (74%) δήλωσαν ότι τα φυτά στο σπίτι τους βοήθησαν να νιώσουν καλύτερα, όσο καιρό ήταν περιορισμένοι και δεν μπορούσαν να βγουν έξω ελεύθερα για να πάνε σε ανοικτούς χώρους και στη φύση. Περισσότεροι από τους μισούς (56%) ανέφεραν ότι αυτήν τη δύσκολη περίοδο θα ήθελαν να έχουν περισσότερα φυτά γύρω τους, τόσο μέσα στο σπίτι τους όσο και έξω από αυτό. Επιπλέον, όσοι δεν είχαν καθόλου φυτά στο σπίτι τους ήταν πιθανότερο να βιώσουν διάφορα αρνητικά συναισθήματα εν μέσω lockdown, ιδίως όσοι νέοι και γυναίκες ζούσαν σε μικρά και χωρίς πολύ φως σπίτια.

Οι μισοί (52%) ανέφεραν ότι στη διάρκεια του lockdown αφιέρωναν περισσότερο χρόνο στη φροντίδα των φυτών τους, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις (63%) δήλωσαν ότι θα συνέχιζαν να το κάνουν και μετά τα περιοριστικά μέτρα. Τελικά, το 40% εκδήλωσαν πρόθεση να αποκτήσουν περισσότερα φυτά στο σπίτι τους στο μέλλον. Να και κάτι καλό που φαίνεται να προκύπτει από τον κορονοϊό!