Οικονομία

“Χτύπημα” του ΣΔΟΕ σε κύκλωμα που διακινούσε φρέον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστια τα διαφυγόντα κέρδη από το παράνομο εμπόριο φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών.

(φωτογραφία αρχείου)

Σημαντικές επιτυχίες, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών (Freon) παράνομης διακίνησης στο έδαφος της Ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, σημειώθηκαν από ελεγκτές της επιχειρησιακής διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Ειδικότερα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στα πλαίσια έρευνας σε εταιρείες εμπορίας και εμφιάλωσης φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών (Freon), σε αποθηκευτικούς χώρους, σε συνεργεία αυτοκινήτων και σε μεταφορικές εταιρείες κατασχέθηκαν συνολικά 2.294 φιάλες που περιείχαν περίπου 28.700 κιλά φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών παράνομης διακίνησης σε φιάλες μίας χρήσεως, αξίας άνω των 1.000.000 ευρώ, καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός μετάγγισης από φιάλες μίας χρήσεως σε επαναγεμιζόμενες φιάλες.

Σημειώνεται ότι η νόμιμη εμπορία φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών (Freon) υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, λόγω της συμβολής των αερίων αυτών στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν υιοθετηθεί από όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες να περιοριστούν σταδιακά και να υποκατασταθούν από άλλα, φιλικότερα για το περιβάλλον, ψυκτικά υγρά.

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις της χρήσης παράνομων φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών, εκτός των οικονομικών επιπτώσεων στα φορολογικά έσοδα, των επιπτώσεων από τη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των νομίμων εμπόρων και των παράνομων διακινητών, έχει σοβαρή επίδραση στην υγεία των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εντοπιστούν και άλλες ποσότητες παράνομων φθοριούχων αερίων/ψυκτικών υγρών που διακινούνται στην Ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητούνται και τα υποκρυπτόμενα πρόσωπα – επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν και διακινούν τα παράνομα αυτά εμπορεύματα.