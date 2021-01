Life

Το “ευχαριστώ” του Γρηγόρη Αρναούτογλου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ΑΝΤ1 για τρία χρόνια ακόμα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα.