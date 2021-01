Κοινωνία

Κουφοντίνας: απεργία πείνας από συγκρατούμενους του για συμπαράσταση

Μεταξύ αυτών και ο καταδικασμένος για τρομοκρατία και για άλλες αξιόποινες πράξεις Ν. Μαζιώτης. Ο εκτελεστής της 17Ν νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Συμπαράσταση στον απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα, ξεκίνησαν με επίσης απεργία πείνας οι έγκλειστοι στις Φυλακές Δομοκού, Νίκος Μαζιώτης και Γιάννης Δημητράκης, αλλά και οι υπόδικοι Βαγγέλης Σταθόπουλος και Πολύκαρπος Γεωργιάδης.

Ο καταδικασμένος για τρομοκρατία και για άλλες αξιόποινες πράξεις Νίκος Μαζιώτης, ήταν μέχρι πρότινος ο ένας εκ των δύο συγκρατουμένων με τους οποίους μοιραζόταν ο Κουφοντίνας το κελί στη Δ’ Πτέρυγα των Φυλακών Δομοκού. Ο έτερος ήταν ο Βασίλης Βαρελάς, ο άλλοτε κασκαντέρ του Τσακ Νόρις οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση εκτέλεσης ενός Αλβανού και του μόλις 2,5 χρονών γιου του, ενώ ίσως έγινε πιο γνωστός στο πανελλήνιο ως ο άνθρωπος που ξυλοκόπησε τον Χριστόδουλο Ξηρό στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Ο Γιάννης Δημητράκης προέρχεται όπως και ο Μαζιώτης από τον αναρχικό χώρο και εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης για την τελευταία ένοπλη ληστεία στην χρηματαποστολή που ανεφοδίαζε το ΑΤΜ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη.

Και οι δύο υπέγραψαν σύντομο κείμενο αλληλεγγύης από τις Φυλακές Δομοκού, ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημα Κουφοντίνα και να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

«Καταγγέλλουμε τη βίαιη μεταγωγή του με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο παρά το ότι δήλωσε ότι δεν θέλει καμία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη», συμπληρώνουν στην ανακοίνωσή τους, αναφερόμενοι στην πρώτη διακομιδή Κουφοντίνα στο ΓΝ Λαμίας, ενώ οι ίδιοι βρίσκονται στην 11η ημέρα της απεργίας τους.

Την ίδια ώρα ο καταδικασμένος για τα εγκλήματα της «17 Νοέμβρη» Δημήτρης Κουφοντίνας, νοσηλεύεται φρουρούμενος στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου, όπου είχε περάσει και πάλι πριν από πέντε χρόνια ύστερα από προηγούμενη απεργία πείνας για την κατάργηση των Φυλακών Τύπου Γ’ όπως είχε διαμορφωθεί η Φυλακή Δομοκού. Για τη φύλαξή του έχουν επιστρατευτεί δεκάδες αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της ΔΑ Φθιώτιδας, ενώ ανάλογη φύλαξη υπάρχει και από την εξωτερική φρουρά των Φυλακών.

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα εμφανής, ενώ υπάρχει η απορία τι θα συμβεί αν Μαζιώτης και Δημητράκης χρειαστούν επίσης να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο.

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, ο Δ. Κουφοντίνας έχει τη δυνατότητα τον Σεπτέμβριο του 2021, οπότε και συμπληρώνει 19 χρόνια εγκλεισμού, να ζητήσει την υπό όρους αποφυλάκισή του.

Πηγή: lamiareport.gr