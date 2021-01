Κοινωνία

Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών μετά από καταδίωξη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συλληφθείς εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και σκηνοθέτησε διάρρηξη στο διαμέρισμά του, προκειμένου να ξεγελάσει τους αστυνομικούς.

Ένας 26χρονος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, έπειτα από καταδίωξη στη Γλυφάδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσπάθησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα ύποπτο τζιπ, στο οποίο επέβαινε ο 26χρονος. Εκείνος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις τους και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Στη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, πέταξε από το παράθυρο του συνοδηγού χάρτινη σακούλα, η οποία περιείχε ποσότητα κοκαΐνης και η οποία περισυλλέχθηκε και κατασχέθηκε.

Εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και διέφυγε πεζός.

Μετά από την άμεση κινητοποίηση και έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Οι αστυνομικοί είδαν ότι το είχε ενοικιάσει με τα στοιχεία του, πήγαν στο διαμέρισμά του, αλλά είχε σκηνοθετήσει διάρρηξη, προκειμένου να ξεγελάσει τις Αρχές.

Τελικά ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πατρικό του σπίτι, με ποσότητα χασίς, ενώ βρέθηκαν και σημειώσεις με τις δοσοληψίες που είχε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1.017 γραμμαρίων,

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 164 γραμμαρίων.,

τα χρηματικά ποσά των 1.215 ευρώ και 120 δολαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

κενές νάιλον συσκευασίες επιμερισμού και

κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.