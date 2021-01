Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης: Μαρτυρία - “κλειδί” στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία (βίντεο)

Τι αναφέρει ο μάρτυρας για σκάφος, οι επιβαίνοντες στο οποίο ήρθαν σε προστριβή με τον πρώην Υπουργό, λίγο πριν πεθάνει. Τι είπε για τις φωτογραφίες σκαφών που του έδειξαν οι Αρχές.

Νέα τροπή στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, έδωσε ένας μάρτυρας -“κλειδί”, ο οποίος κατάθεσε ότι είδε ένα επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος να πλησιάζει το φουσκωτό του πρώην Υπουργού, να ακολουθεί λεκτικός διαπληκτισμός και επικίνδυνες μανούβρες.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας, μίλησε στον ΑΝΤ1 για όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής στη θάλασσα της Εύβοιας. Αφηγήθηκε ό,τι είδε και άκουσε πριν σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση του Σήφη Βαλυράκη.

Στη κατάθεσή του στις λιμενικές Αρχές, του παρουσιάστηκαν περισσότερες από 30 φωτογραφίες σκαφών και εκείνος είπε ότι το σκάφος που είδε έμοιαζε με 2-3 εξ αυτών, χωρίς να δηλώνει κατηγορηματικά ότι αναγνώρισε 100% το σκάφος που είδε στην περιοχή όπου βρισκόταν το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη.

Ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ακόμη ότι δεν έχει δεχθεί κάποιο τηλεφώνημα ή άλλη όχληση από οποιονδήποτε, λέγοντας πάντως ότι δεν φοβάται καθώς λέει την αλήθεια και μόνο.

Ακόμη, τόνισε ότι υπάρχουν και τρεις γυναίκες που κάθονταν σε ύψωμα της περιοχής και είδαν ακριβώς όσα και εκείνος την μοιραία ημέρα.

Την ίδια ώρα έρχεται στο φως και ακόμη μια μαρτυρία, η οποία εξετάζεται από τις Αρχές το αν περιγράφει μεταγενέστερη ίσως εικόνα του συμβάντος.

Κανείς πάντως από τους δυο μάρτυρες δεν είδε τον Σήφη Βαλυράκη να πέφτει στη θάλασσα. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο 78χρονος πολιτικός έπεσε στον νερό από τον έντονο κυματισμό που προκλήθηκε στο μικρό φουσκωτό του.

Η ύπαρξη των δύο διαφορετικών μαρτυριών που δίνουν διαφορετική εικόνα του περιστατικού - αν αποδειχθεί ότι αφορούν το ίδιο χρονικό διάστημα - τότε οι Αρχές θα πρέπει να καταφύγουν σε αποδεικτικά μέσα, όπως ενδεχόμενο DNA του πρώην Υπουργού σε προπέλα σκάφους - αν κάτι τέτοιο βρεθεί - ή ηλεκτρονικά ίχνη του τι συνέβη από τα όργανα πλοήγησης κάποιου σκάφους.

Τις εκτιμήσεις του για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον πρώην Υπουργό, Σήφη Βαλυράκη, έδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πραγματογνώμονας ναυτικών ατυχημάτων, Νίκος Σπανός.