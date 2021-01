Αθλητικά

“Κάζο” της ΑΕΚ από τον ΠΑΣ Γιάννινα

Σοκ για την "Ένωση", που ηττήθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννινα στο ΟΑΚΑ.

Σοκ για την ΑΕΚ, που ηττήθηκε 2-0 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League. Πολύ κακή εμφάνιση για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, άψογοι τακτικά οι παίκτες του Αργύρη Γιαννίκη, έφτασαν δίκαια στη νίκη με τα γκολ του Σάντι Κρίζμαν στο 33' (πέναλτι) και του Μπατίστ Λεό στο 87΄.

Για τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας ματς, η εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν τραγική. Μετά τον Ατρόμητο και τον Παναιτωλικό, ο ΠΑΣ Γιάννινα όχι απλώς κράτησε με ευκολία τους γηπεδούχους μακριά από τα καρέ του Γιούρι Λοντίγκιν (ντεμπούτο σήμερα στη νέα του ομάδα), αλλά προηγήθηκε και στο σκορ.

Αφού προειδοποίησε με τον Μπρένετ στο 8΄ (απέκρουσε ο Αθανασιάδης), πήρε το προβάδισμα με πέναλτι του Κρίζμαν στο 33΄. Στην παράβαση υπέπεσε ο Ινσούα που δεν έδειξε τη δέουσα προσοχή και «βρήκε» το πόδι του Παντελάκη σε μια ακίνδυνη φάση.

Ο Χιμένεθ αποφάσισε να προχωρήσει σε δραστικές διαφοροποιήσεις με τρεις «μαζεμένες» αλλαγές στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Στο 50΄ η ΑΕΚ είχε οριζόντιο δοκάρι σε φαλτσαριστό σουτ του Μάνταλου και έχασε την ευκαιρία να «διαγράψει» πολύ γρήγορα το προβάδισμα του ΠΑΣ.

Μπήκε πολύ δυναμικά, αλλά σιγά σιγά οι φιλοξενούμενοι ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση. Σημείο-κλειδί, η εξαιρετική προσέγγιση του Αργύρη Γιαννίκη και ειδικότερα στην αντιμετώπιση του Λιβάι Γκαρσία. Ο Καρτάλης «ντουμπλάριζε» τον Πέερσμαν στο μαρκάρισμά του κι έτσι η ΑΕΚ στερήθηκε το επιθετικό της «υπερόπλο».

Στο 64΄ «οβίδα» του Ολιβέιρα από 25 μέτρα, προσέκρουσε ξανά στο οριζόντιο δοκάρι κι άλλη μία του Μπακάκη στο 74΄ έφυγε ελάχιστα άουτ, για την ΑΕΚ που έδειχνε «προδομένη» και από την τύχη.

Πάντως έμεινε «ζωντανή» χάρη στον Αθανασιάδη, ο οποίος στο 76΄ νίκησε το Λεό Μπατίστ σε κλασικό τετ α τετ, που θα είχε κρίνει οριστικά το ματς. Όμως στο 84΄ στο νέο τετ α τετ που είχαν οι δυο τους, ο 24χρονος Γάλλος φορ «κεραυνοβόλησε» τον Αθανασιάδη και διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Έτσι ο ΠΑΣ που είχε σταθεί εξαιρετικά άτυχος εναντίον του Ολυμπιακού στο «Καραϊσκάκη» κατάφερε σήμερα να πάρει ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα, χάρη στο οποίο αποκτά πλέον «αέρα» δέκα βαθμών από την τελευταία, ΑΕΛ.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Ινσούα (46΄ Λόπες), Σιμάνσκι (75΄ Μαχαίρας), Σιμόες, Γαλανόπουλος (46΄ Ανσαριφάρντ), Γκαρσία (70΄ Αλμπάνης), Τάνκοβιτς (46΄ Μάνταλος), Ολιβέιρα.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Οικονομόπουλος (77΄ Ελευθεριάδης), Παντελάκης, Κάργας, Πίρσμαν, Σιόντης (26΄λ.τρ. Λιάσος), Ντομίνγκεθ, Καρτάλης, Μπρένερ (63΄ Σάλιακας), Μπατίστ, Κρίζμαν (63΄ Παμλίδης).