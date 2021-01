Αθλητικά

Λαμία - Απόλλων Σμύρνης: “Ξεκόλλησαν” από την τελευταία θέση οι γηπεδούχοι

Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε η ομάδα της Φθιώτιδας, μετά τη νίκη της επί του Απόλλωνα.

Τεράστιας βαθμολογικής αξίας νίκη επί του Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0, σημείωσε η Λαμία στο “Αθ. Διάκος” στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής και για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν, “ξεκόλλησε” από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα (όπου βρίσκεται πλέον η ΑΕΛ), ανεβαίνοντας 13η και στη ζώνη των μπαράζ παραμονής. Ο Καραμάνος το “χρυσό” γκολ για την ομάδα της Φθιώτιδας που έχει και δύο αγώνες λιγότερους.

Η Λαμία, γνωρίζοντας πως το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν από αυτά που έπρεπε να νικήσει πάση θυσία για να μείνει “ζωντανή” στη βαθμολογία, μπήκε αποφασισμένη μέσα στο γήπεδο και πίεσε από το πρώτο λεπτό την άμυνα του Απόλλωνα.

Μόλις στο 2' ο Ρόμανιτς απείλησε για πρώτη φορά με σουτ, αλλά ο Βέρχουλστ μπλόκαρε σταθερά. Στο 13', οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα, όταν από φάουλ του Ντέλετιτς, ο Χουχούμης έπιασε κεφαλιά προς τα πίσω κι ο Καραμάνος που… καιροφυλαχτούσε, έκανε από κοντά το 1-0.

Η Λαμία συνέχισε στο ίδιο τέμπο, πλησιάζοντας στο δεύτερο γκολ με τον Τιρόνε στο 26' (μπλόκαρε ο Βέρχουλστ) και στο 42' (δεν πρόλαβε το γύρισμα του Ντέλετιτς), την ώρα που ο Απόλλων δεν είχε ούτε... τελική στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Ντέλετιτς έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες σε διάστημα τριών λεπτών. Στο 47' βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Βέρχουλστ αλλά πλάσαρε άουτ, ενώ στο 50' το εξαιρετικό σουτ που δοκίμασε έξω από την περιοχή, τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Μετά το 60' η Λαμία άρχισε να δίνει μέτρα στο γήπεδο στον Απόλλωνα, προσπαθώντας να προστατέψει την άμυνά της και το εύθραυστο προβάδισμά της και στο 80' οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, αλλά η κεφαλιά του Ντάουντα από τη σέντρα του Μαρκ Φερνάντεθ πέρασε άουτ.

Στο 83' η διπλή προσπάθεια του Μαρκ Φερνάντεθ αποκρούστηκε αρχικά από την άμυνα της Λαμίας κι εν συνεχεία απέκρουσε ο Επασί, κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του ως το τέλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λαμία (Μ. Γρηγορίου): Επασί, Σκόνδρας, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Άνχελ Ορτέγκα (46' λ.τρ. Βλάχος), Μπεχαράνο, Τζανδάρης (72' Βασιλακάκης), Καραμάνος (76' Αραμπούλι), Τιρόνε (72' Μπιάρνασον), Ντέλετιτς (89' Προβυδάκης), Ρόμανιτς.

Απόλλων Σμύρνης (Γ. Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Μπρούτσιτς (46' Μαρκ Φερνάντεθ), Χουχούμης (87' Μουνιέ), Φατιόν, Σλίβκα, Κολ (69' Ιωαννίδης), Τσιλούλης (76' Μπεντινέλι), Ντάουντα.