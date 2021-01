Κοινωνία

“Missing Alert” για εξαφάνιση 42χρονου

Δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία και τα στοιχεία του, καθώς η οικογένεια εκφράζει φόβους για τη ζωή του.

Στις 27 Ιανουαρίου, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κορυδαλλού, ο Μιχάλης Πανόπουλος, 42 ετών. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν επιθυμίας των συγγενών του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν άμεσα τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μιχάλης Πανόπουλος έχει ύψος 1,75 μ., έχει 85 κιλά βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρα μποτάκια, τζιν παντελόνι, μαύρο μπουφάν και γκρι ζακέτα φούτερ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις - 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.